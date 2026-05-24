Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội nóng cả ngày lẫn đêm, có thể nóng đến 46 độ C vào những ngày nào?

Thục Hân

HHTO - Nắng nóng gay gắt kéo dài đang diễn ra ở Hà Nội. Nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 46 độ C trong 2 ngày nóng đỉnh điểm sắp tới.

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội có thể nóng đỉnh điểm trong 2 ngày 25 - 26/5.

· Nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên tới khoảng 46 độ C.

· Hà Nội đang xuất hiện liên tiếp các “đêm nhiệt đới” với nhiệt độ rất cao.

· Đợt nắng nóng hiện tại có thể kéo dài ít nhất đến 28 - 29/5.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng có lẽ là gay gắt nhất từ đầu năm đến nay.

Ngày 23/5, Hà Nội nóng nhất cả nước với nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày tại trạm Láng là 38,7oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trong hôm nay, 24/5, ở Hà Nội cũng cứ nóng và nóng hơn. Nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên tới 45oC.

Và hôm nay có thể vẫn chưa phải là ngày nắng nóng nhất của đợt này.

Hà Nội có thể có 2 ngày nóng đỉnh điểm

Theo các mô hình dự báo hiện tại, Hà Nội có ít nhất 2 ngày nóng đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này, là ngày 25/5 và 26/5.

Trong 2 ngày này, nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều có thể lên đến 46oC, trời rất nắng, rất nóng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trong các ngày nắng nóng đỉnh điểm 25 và 26/5
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 25/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ban đêm ở Hà Nội vẫn nóng đến mức nào?

Đợt nắng nóng này không chỉ kéo dài, mà các buổi tối, đêm vẫn rất nóng. Ở Hà Nội, từ ngày này sang ngày khác vẫn có hiện tượng "đêm nhiệt đới".

Theo Chương trình Copernicus (hệ thống quan sát Trái Đất và không gian của Liên minh châu Âu), "đêm nhiệt đới" là những buổi đêm mà nhiệt độ không giảm xuống dưới một mức nhất định.

Mức này được xác định ở tùy từng nơi trên thế giới, có nơi là 20oC, có nơi là 25oC, mức cao nhất là 27oC.

Mà trong đợt này, nhiệt độ thực đo buổi đêm ở Hà Nội còn không xuống dưới 30oC, nhiệt độ cảm nhận là 35 - 37oC, nhiều người thấy rất khó ngủ.

Hà Nội xuất hiện nhiều đêm nhiệt đới với nhiệt độ ban đêm trên 30 độ C
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc lúc 23h hôm nay, 24/5: Gần nửa đêm mà vẫn rất nóng. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nắng nóng ở Hà Nội còn kéo dài đến khi nào?

Hiện tại các mô hình chưa thống nhất về ngày nắng nóng kết thúc và mức giảm nhiệt sau đó, nhưng có thể ít nhất phải đến ngày 28/5 hoặc 29/5 mới hết nắng nóng.

ft1482.jpg
Thục Hân
#Hà Nội nắng nóng #thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #Hà Nội 46 độ #đợt nắng nóng miền Bắc #đêm nhiệt đới là gì #Hà Nội nóng nhất cả nước #nắng nóng đặc biệt gay gắt #khi nào Hà Nội hết nóng #Hà Nội nắng nóng đến bao giờ

Xem thêm

Cùng chuyên mục