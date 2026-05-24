Hà Nội nóng cả ngày lẫn đêm, có thể nóng đến 46 độ C vào những ngày nào?

HHTO - Nắng nóng gay gắt kéo dài đang diễn ra ở Hà Nội. Nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 46 độ C trong 2 ngày nóng đỉnh điểm sắp tới.

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội có thể nóng đỉnh điểm trong 2 ngày 25 - 26/5. · Nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên tới khoảng 46 độ C. · Hà Nội đang xuất hiện liên tiếp các “đêm nhiệt đới” với nhiệt độ rất cao. · Đợt nắng nóng hiện tại có thể kéo dài ít nhất đến 28 - 29/5.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng có lẽ là gay gắt nhất từ đầu năm đến nay.

Ngày 23/5, Hà Nội nóng nhất cả nước với nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày tại trạm Láng là 38,7oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trong hôm nay, 24/5, ở Hà Nội cũng cứ nóng và nóng hơn. Nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên tới 45oC.

Và hôm nay có thể vẫn chưa phải là ngày nắng nóng nhất của đợt này.

Hà Nội có thể có 2 ngày nóng đỉnh điểm

Theo các mô hình dự báo hiện tại, Hà Nội có ít nhất 2 ngày nóng đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này, là ngày 25/5 và 26/5.

Trong 2 ngày này, nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều có thể lên đến 46oC, trời rất nắng, rất nóng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 25/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ban đêm ở Hà Nội vẫn nóng đến mức nào?

Đợt nắng nóng này không chỉ kéo dài, mà các buổi tối, đêm vẫn rất nóng. Ở Hà Nội, từ ngày này sang ngày khác vẫn có hiện tượng "đêm nhiệt đới".

Theo Chương trình Copernicus (hệ thống quan sát Trái Đất và không gian của Liên minh châu Âu), "đêm nhiệt đới" là những buổi đêm mà nhiệt độ không giảm xuống dưới một mức nhất định.

Mức này được xác định ở tùy từng nơi trên thế giới, có nơi là 20oC, có nơi là 25oC, mức cao nhất là 27oC.

Mà trong đợt này, nhiệt độ thực đo buổi đêm ở Hà Nội còn không xuống dưới 30oC, nhiệt độ cảm nhận là 35 - 37oC, nhiều người thấy rất khó ngủ.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc lúc 23h hôm nay, 24/5: Gần nửa đêm mà vẫn rất nóng. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nắng nóng ở Hà Nội còn kéo dài đến khi nào?

Hiện tại các mô hình chưa thống nhất về ngày nắng nóng kết thúc và mức giảm nhiệt sau đó, nhưng có thể ít nhất phải đến ngày 28/5 hoặc 29/5 mới hết nắng nóng.