Toàn cảnh Starbucks Hàn Quốc bị tẩy chay do sự kiện khuyến mãi gây tranh cãi

HHTO - Starbucks Hàn Quốc đang bị người dân nước này tẩy chay dữ dội sau chương trình khuyến mãi gây tranh cãi, kéo theo những ồn ào về hoàn tiền thẻ trả trước.

Tóm tắt nhanh: • Starbucks Hàn Quốc bị phản ứng dữ dội vì chương trình khuyến mãi Tank Day trùng ngày tưởng niệm Phong trào Dân chủ Gwangju 18/5. • Nhiều người cho rằng chiến dịch tiếp thị đã động chạm đến một ký ức lịch sử nhạy cảm. • Làn sóng tẩy chay tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội Hàn Quốc. • Tranh cãi sau đó chuyển sang vấn đề hoàn tiền thẻ trả trước Starbucks.

Starbucks đang đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn ở Hàn Quốc sau khi một chương trình khuyến mãi của hãng trùng với ngày tưởng niệm một sự kiện lịch sử đặc biệt nhạy cảm tại nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên án gay gắt chương trình khuyến mãi nói trên. Ông Lee và nhiều người khác cho rằng Starbucks đã lợi dụng Phong trào Dân chủ Gwangju vào những năm 1980 để bán cốc giữ nhiệt, theo The Straits Times.

Vì sao chương trình khuyến mãi của Starbucks gây phẫn nộ?

Starbucks Hàn Quốc đã tổ chức chương trình khuyến mãi Tank Day (Ngày Tank, trong đó tank vừa có nghĩa là xe tăng, vừa có nghĩa là cái thùng/ bể), giảm giá cho dòng cốc giữ nhiệt dung tích lớn, gọi là Tank.

Nhưng việc chương trình bắt đầu vào 18/5 trùng với ngày tưởng niệm Phong trào Dân chủ Gwangju, mà nhiều người còn gọi là Thảm sát Gwangju (18/5/1980).

Những chiếc cốc Starbucks bị đập vỡ hoặc bẹp ở Gwangju trong một cuộc phản đối sự kiến khuyến mãi của Starbucks. Ảnh chụp ngày 21/5. Ảnh: Yonhap.

Ngày 18/5/1980, nhiều nhà hoạt động, trong đó phần lớn là sinh viên, đã nổi dậy ở thành phố Gwangju (Hàn Quốc), chống sự kiểm soát của chính quyền quân sự và lệnh thiết quân luật, theo VnExpress.

Chính quyền quân sự Hàn Quốc lúc bấy giờ triển khai binh lính trên xe tăng để đàn áp. Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng.

Vì vậy, chiến dịch khuyến mãi của Starbucks nhanh chóng gây phản ứng dữ dội. Giám đốc điều hành địa phương bị sa thải, và Starbucks tại Mỹ ra tuyên bố gọi chiến dịch này là “không thể chấp nhận được”, theo Bloomberg.

Nhưng dư luận không dịu đi, mà rất nhiều người, trong đó có nhiều nhà hoạt động dân chủ sinh viên trước đây, đã kêu gọi tẩy chay Starbucks.

Các video ghi lại cảnh người ta ném cốc Starbucks xuống đất và tuyên bố tham gia tẩy chay đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Quán Starbucks vắng hoe ở Gwangju. Ảnh: Yonhap News.

Tranh cãi lan sang vấn đề hoàn tiền thẻ trả trước

Tranh cãi về chiến dịch tiếp thị của Starbucks Hàn Quốc đã lan sang tranh cãi về việc hoàn tiền thẻ trả trước và khiến người tiêu dùng càng phản ứng mạnh, theo trang Seoul Economic Daily (Thời báo Kinh tế Seoul).

Hiện tại, số lượng người tiêu dùng muốn được hoàn tiền trong thẻ trả trước đang tăng vọt. Tuy nhiên, các điều khoản hoàn tiền lại cản trở họ, khiến họ càng phẫn nộ.

Theo điều khoản thẻ trả trước của Starbucks, khách hàng phải sử dụng ít nhất 60% tổng số tiền đã nạp, dựa trên lần nạp tiền gần nhất, để được hoàn số dư còn lại.

Ví dụ, khách hàng có 50.000 won (khoảng 868.000 đồng) nạp vào thẻ thì phải chi tiêu ít nhất 30.000 won trước khi được hoàn lại số dư.

Đặc biệt, nếu khách hàng nạp thêm tiền trong khi thẻ vẫn còn số dư, thì yêu cầu hoàn tiền sẽ được thiết lập lại: Khách sẽ phải chi tiêu 60% của tổng số dư hiện có và số tiền nạp mới.

Tức là, người dùng càng nạp tiền thường xuyên, họ càng phải chi tiêu nhiều hơn trước khi có thể đóng tài khoản.

Nhiều người đăng ảnh tự phá hỏng các sản phẩm của Starbucks. Ảnh: Threads/ The Korea Herald.

Quy định trên không phải do Starbucks tự ý đặt ra, mà dựa trên điều khoản của Ủy ban Thương mại Công bằng.

Nhưng người tiêu dùng Hàn Quốc đang giận dữ, nên họ phản đối rằng: “Liệu có hợp lý không khi để tẩy chay Starbucks, bạn lại phải mua thêm sản phẩm của Starbucks?”.

Trên mạng, một bài đăng cho thấy một khách hàng đã mua 6 quả chuối với giá 1.500 won/quả (khoảng 26.000 đồng) để dùng hết số dư 9.000 won trong thẻ.

Bài đăng này đang được chia sẻ rộng rãi, cho thấy sự phẫn nộ của công chúng đối với quy định trên.

Hiện tình trạng tẩy chay Starbucks ở Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà nhiều người còn chia sẻ những “bí quyết” để lấy lại được tiền trong thẻ trả trước của Starbucks.