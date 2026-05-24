3 sai lầm nhiều người mắc khi bật điều hòa ngày nắng nóng, dễ gây sốc nhiệt

HHTO - Bật điều hòa sai cách ngày nắng nóng gay gắt không chỉ tốn điện mà còn gây hại sức khỏe nghiêm trọng. Kiểm tra ngay xem bạn có mắc những sai lầm này không!

Tóm tắt nhanh: Bật điều hòa lạnh sâu ngay sau khi đi nắng về có thể gây co mạch máu đột ngột. Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong phòng và ngoài trời dễ gây mệt mỏi, choáng váng, sốc nhiệt (chi tiết bên dưới về mức chênh nhiệt). Ngồi lâu dưới luồng gió lạnh của điều hòa gây nhiều vấn đề về hô hấp. Điều chỉnh điều hòa hợp lý giúp cơ thể thích nghi tốt hơn trong đợt nắng nóng.

Đợt nắng nóng hiện tại khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Tuy nhiên, không ít người có những thói quen tưởng như để “giải nhiệt nhanh”, nhưng lại khiến cơ thể khó thích nghi, thậm chí gây “sốc nhiệt” và những hậu quả nguy hiểm khác.

Dưới đây là những sai lầm thường gặp của việc dùng điều hòa trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Vừa đi nắng về đã bật ngay điều hòa mức rất lạnh

Nhiều người vừa từ ngoài trời nóng về liền bật điều hòa ở mức rất thấp để nhanh chóng cảm thấy mát.

Tuy nhiên, khi cơ thể đang nóng, các mạch máu dưới da giãn ra để tỏa nhiệt. Nếu chuyển sang môi trường lạnh đi nhanh chóng, mạch máu có thể co lại đột ngột.

Điều này có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, gây choáng váng, tê chân tay… Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể làm khô da, niêm mạc và mắt, gây tình trạng ngứa mắt, hắt hơi…

Khi vừa đi nắng về, nên chờ vài phút hãy bật điều hòa. Ảnh minh họa: Static Electrics.

Để nhiệt độ điều hòa chênh lệch lớn với nhiệt độ ngoài trời

Một sai lầm phổ biến khác là đặt nhiệt độ điều hòa thấp đáng kể so với nhiệt độ bên ngoài.

Khi chênh lệch nhiệt độ trên 8 - 10 độ C, đến khi phải đi ra ngoài, cơ thể sẽ lại phải điều chỉnh để thích nghi, dễ gây mệt mỏi.

Ngoài ra, theo các chuyên gia y tế, việc ở lâu trong phòng có điều hòa với nhiệt độ thấp cũng khiến cơ thể khó thích nghi khi quay lại môi trường nóng, có thể khiến con người thấy kiệt sức, chóng mặt, đau đầu, thậm chí say nắng, rất nguy hiểm.

Hướng thẳng luồng gió lạnh của điều hòa vào người

Việc để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào mặt, cổ hoặc vai trong thời gian dài có thể gây khó chịu, khô mắt và mũi, viêm đường hô hấp, đau họng, đau đầu…

Nhiệt độ điều hòa chỉ nên thấp hơn nhiệt độ ngoài trời nhiều nhất là 8 độ C. Ảnh minh họa: TPO.

Cách dùng điều hòa an toàn mùa nắng nóng

Trong những ngày nhiệt độ cao, điều hòa vẫn là thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, để cơ thể thích nghi tốt hơn, người dân lưu ý:

Nghỉ vài phút cho cơ thể hạ nhiệt khi ở ngoài trời về (có thể bật quạt) rồi mới vào phòng có điều hòa.

Nếu bật điều hòa, không đặt nhiệt độ thấp hẳn ngay khi vừa đi nắng về.

Tránh chênh lệch nhiệt độ lớn (hơn 8 độ C) giữa trong phòng và ngoài trời.

Nhìn chung, nên để nhiệt độ điều hòa ở mức 27 - 28 độ C, kết hợp quạt.

Hạn chế thay đổi môi trường nóng - lạnh đột ngột.