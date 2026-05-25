Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

TPO - Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. Dự lễ truy điệu và an táng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt của Thủ đô Vientiane và tỉnh Bolikhamxay của nước CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Dâng hương, dâng hoa trước anh linh các liệt sĩ, trong niềm xúc động được đón những người con ưu tú về với đất mẹ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các thành viên trong đoàn, các đại biểu nước bạn Lào; cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ Việt Nam-Lào; từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Ban công tác đặc biệt và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sĩ.

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và biết ơn sâu sắc các gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị còn mãi với non sông đất nước và luôn là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ mai sau học tập và noi theo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nguyện đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế,xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; gìn giữ và vun đắp mối quan hệ giữa tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào ngày càng bền chặt.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'', với tinh thần trách nhiệm cao nhất; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bolikhamxay đã ôm ấp, chở che, phối hợp tìm kiếm, cất bốc, tổ chức đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Được biết, mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đã tìm kiếm, cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, có một hài cốt được tìm thấy tại Thủ đô Vientiane, 8 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Bolikhamxay.

Đội nghi lễ thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ.



​