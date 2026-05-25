Tắm ngay sau khi đi nắng, nguy cơ đột quỵ tăng cao

TPO - Nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng các ca cấp cứu liên quan đến sốc nhiệt, đột quỵ. Các bác sĩ cảnh báo, một thói quen tưởng như vô hại là tắm ngay sau khi vừa đi ngoài trời nắng về có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng nguy hiểm, đặc biệt với người cao tuổi và người mắc bệnh nền.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian qua đơn vị này tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng sau khi thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột. Không ít bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết não, nhồi máu não hoặc rối loạn tuần hoàn nghiêm trọng chỉ sau khi tắm nước lạnh ngay lúc cơ thể còn nóng.

Theo bác sĩ Dũng, nắng nóng cực đoan là yếu tố đặc biệt nguy hiểm đối với người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, người cao tuổi và những bệnh nhân từng có tiền sử đột quỵ.

BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng thăm khám cho người bệnh điều trị tại Trung tâm.

Lí giải nguyên nhân, bác sĩ cho biết khi cơ thể hoạt động dưới trời nắng, các mạch máu ngoại vi giãn ra để giải nhiệt. Nếu tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, hệ thần kinh giao cảm sẽ phản ứng mạnh khiến mạch máu co lại nhanh chóng nhằm giữ nhiệt cho cơ thể. Sự thay đổi đột ngột này làm huyết áp tăng vọt, tạo áp lực lớn lên thành mạch, từ đó làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu não hoặc hình thành cơn nhồi máu não cấp.

Ngoài ra, thời tiết nóng bức khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi. Khi không được bù đủ nước, máu trở nên cô đặc hơn, độ nhớt tăng cao và lưu thông chậm. Trong điều kiện đó, nguy cơ hình thành cục máu đông cũng tăng lên, dễ gây tắc mạch não.

Các chuyên gia cảnh báo, trong mùa hè, nếu xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân một bên, nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói của người khác, người dân cần nghĩ ngay đến nguy cơ đột quỵ và nhanh chóng gọi cấp cứu 115.

Nhận diện sớm dấu hiệu “vàng” của đột quỵ Trong thời tiết nắng nóng, nếu xuất hiện các triệu chứng sau, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay theo quy tắc FAST: F (Face): Méo miệng A (Arm): Yếu hoặc liệt một bên tay/chân S (Speech): Nói ngọng, nói khó, không hiểu lời người khác T (Time): Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức - mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi Bên cạnh đó, cần cảnh giác với các dấu hiệu sốc nhiệt như: thân nhiệt trên 40°C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật.

Theo nguyên tắc FAST, việc đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế càng sớm thì khả năng cứu sống và giảm di chứng càng cao, bởi mỗi phút trôi qua sẽ có hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.

Bên cạnh đột quỵ, người dân cũng cần chú ý các biểu hiện của sốc nhiệt như thân nhiệt tăng trên 40 độ C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật.

Để hạn chế nguy cơ tai biến sức khỏe trong mùa nắng nóng, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo người dân không nên tắm ngay sau khi đi ngoài trời nắng về mà cần nghỉ khoảng 20-30 phút ở nơi thoáng mát để cơ thể giảm nhiệt tự nhiên. Trước khi tắm nên lau người bằng khăn ẩm hoặc rửa chân tay để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ nước.

Ngoài ra, việc bổ sung đủ nước, ưu tiên nước lọc và dung dịch điện giải cũng rất quan trọng. Người dân nên hạn chế sử dụng rượu bia, cà phê trong thời tiết nắng nóng vì có thể làm cơ thể mất nước nhiều hơn. Các hoạt động ngoài trời cần tránh trong khung giờ từ 10h đến 16h, thời điểm nhiệt độ và tia UV ở mức cao nhất.

Đối với người có bệnh nền, việc theo dõi huyết áp, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định và tái khám định kì là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa đột quỵ trong mùa hè.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa do thói quen sinh hoạt thiếu khoa học và chủ quan trước các yếu tố nguy cơ. Theo bác sĩ, mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe để kì nghỉ hè thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng thay vì đối mặt với những biến cố sức khỏe đáng tiếc.

​