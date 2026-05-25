Hai người đuối nước khi đi tắm hồ

TPO - Sau chuyến đi câu cá cùng nhóm bạn tại xã Bình An, tỉnh An Giang, hai thanh niên xuống hồ tắm rồi bị đuối nước tử vong. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 25/5, ông Nguyễn Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã Bình An, tỉnh An Giang cho biết, tai nạn xảy ra chiều 24/5. Khi đó, em H.H.T. (13 tuổi) và L.M.K. (20 tuổi, cùng ngụ phường Rạch Giá), đi câu cá cùng nhóm bạn tại địa bàn xã Bình An.

Đến khoảng 16h cùng ngày, T. và K. xuống hồ để tắm nhưng cả hai bị đuối nước.

Hiện trường 2 học sinh đuối nước tử vong. Ảnh: CTV.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Bình An và phường Rạch Giá nhanh chóng có mặt tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.

Chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh An Giang, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.