Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay 25/5, Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13h tại điểm đo Láng lên tới 39.7 độ. Trước đó, ngày 23/5, Hà Nội cũng nóng nhất cả nước.

Hôm nay 25/5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Trong đó, Hà Nội tiếp tục nắng nóng nhất cả nước khi nhiệt độ đo được tại Láng là 39.7 độ, sau đó đến Đô Lương (Nghệ An) 39.6 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.5 độ, Bắc Ninh 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ.

Như vậy, trong 3 ngày qua, Hà Nội và khu vực lân cận liên tiếp nóng nhất cả nước. Ngày 23/5, khi đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt bắt đầu, nhiệt độ đo tại Hà Nội là 38.7 độ, cao nhất cả nước.

Ngày 24/5, Vĩnh Yên (Phú Thọ) - nơi cách Hà Nội khoảng 40km nóng nhất cả nước với nhiệt độ 40 độ, ngay sau đó đến Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 39.8 độ và Hà Nội 39.7 độ.

naqng-nong-25052026.jpg
Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước trưa 25/5. Ảnh: Nam Giang

Dự báo trong hai ngày 26-27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng hai ngày 26-27/5 cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng dịu dần.

Tại miền Trung, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng hạ nhiệt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào tỷ lệ đường nhựa, bê tông hoá, mật độ cây xanh, mặt nước. Khu vực nội đô thường nắng nóng gay gắt hơn ngoại ô do chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #Hà Nội nóng nhất cả nước #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung #dự báo thời tiết #Hà Nội nắng nóng gay gắt #nắng nóng đỉnh điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe