Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc Bắc – Nam, hơn 30 người thoát nạn

Hoài Nam

TPO - Một xe khách giường nằm đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa phận Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng 25/5.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa kịp thời triển khai chữa cháy, hỗ trợ cứu nạn vụ xe khách gặp hỏa hoạn khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam.

6a13b0cca2873.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị dập tắt đám cháy.

Theo đó, vào khoảng 5h cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 19B - 015xx chở khoảng 33 hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam. Khi xe khách di chuyển đến đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy.

Sau khi phát hiện khói và lửa bốc lên, tài xế cùng phụ xe nhanh chóng hướng dẫn mọi người rời khỏi phương tiện, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

6a13b0dd59c72.jpg
Đám cháy được khống chế và dập tắt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực.

Chỉ sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản và đồ dùng của hành khách được bảo vệ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo, các đơn vị vận tải hành khách cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu và các thiết bị có nguy cơ cháy nổ trên phương tiện; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho lái xe, phụ xe.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cao tốc Bắc - Nam #cháy xe trên cao tốc #xe khách cháy #cháy xe khách trên cao tốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe