Xe

Volvo bị kiện ở Thái Lan sau vụ cháy ô tô điện lan sang xe khác

Lê Tuấn

TPO - Ba tháng sau khi triệu hồi hơn 40.000 xe điện Volvo EX30 trên toàn cầu do nguy cơ cháy pin, Volvo tiếp tục đối mặt sức ép tại Thái Lan khi cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nước này quyết định khởi kiện hãng sau hai vụ cháy xe xảy ra tại địa phương.

Theo Bangkok Post, Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan (OCPB) mới đây đã làm việc với đại diện Volvo sau hai vụ cháy liên quan đến mẫu crossover điện EX30.

Vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng ngày 25/3 tại Bangkok, trong khi vụ thứ hai diễn ra hôm 15/5 khi một chiếc EX30 đang cắm sạc tại nhà riêng của chủ xe. Đám cháy sau đó lan sang một chiếc Ford Ranger đỗ bên cạnh và gây hư hại cho công trình xung quanh.

Chiếc Volvo EX30 cháy lan sang xe bên cạnh tại Thái Lan. Ảnh: Tomm Chairat

Theo thông báo triệu hồi được Volvo phát đi hồi tháng 2, cả hai chiếc EX30 gặp sự cố tại Thái Lan đều được sạc vượt mức 70% dung lượng pin – ngưỡng mà hãng từng khuyến cáo người dùng tạm thời không nên vượt quá trong thời gian chờ khắc phục lỗi.

Tuy nhiên, lý giải này không làm hài lòng giới chức địa phương. OCPB cho biết sẽ khởi kiện hãng sau một cuộc họp nhằm yêu cầu bồi thường và hoàn tiền cho khách hàng bị ảnh hưởng. Tại Thái Lan hiện có khoảng 1.668 xe EX30 thuộc diện triệu hồi.

Volvo cho biết các bộ pin thay thế đã được chuyển từ Trung Quốc sang Thái Lan và bắt đầu lắp đặt cho khách hàng từ ngày 22/5. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đặt câu hỏi vì sao phải mất tới 3 tháng kể từ khi công bố triệu hồi thì pin thay thế mới được đưa tới thị trường này.

Chia sẻ với Reuters, một chủ xe EX30 tại Thái Lan cho biết phần lớn khách hàng không còn muốn thay pin mà mong được hoàn tiền toàn bộ xe. Đợt triệu hồi hiện ảnh hưởng tới cả hai phiên bản Single-Motor Extended Range và Twin-Motor Performance của EX30.

Trong thông báo chính thức, Volvo Car Thailand cho biết việc thay thế pin cho mỗi xe dự kiến mất khoảng 3 ngày. Hãng đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước hai vụ cháy gần đây và khẳng định đang phối hợp điều tra, hỗ trợ các khách hàng liên quan.

EX30 hiện là mẫu xe điện nhỏ nhất trong dải sản phẩm của Volvo. Tại Thái Lan, dòng SUV này có giá khởi điểm từ 1.590.000 baht, quy đổi tương đương khoảng 1,29 tỷ đồng.

Mẫu xe này hiện chưa bán tại Việt Nam. Hiện tại, nhà phân phối Volvo trong nước mới chỉ bán ra thị trường mẫu coupe điện EC40 giá 1,739 tỷ đồng.

