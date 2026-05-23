Clip: Xe tải quay đầu ẩu, húc xe máy rồi lao xuống mương

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra khi một xe tải đang di chuyển với tốc độ cao bất ngờ quay đầu gấp mà không giảm tốc. Tình huống dẫn tới va chạm trực diện với xe máy, cả hai phương tiện lai xuống mương.

Lê Tuấn

Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng hôm 21/5.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera giám sát, thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe tải bất ngờ đánh lái quay đầu khiến phần thân xe chắn kín toàn bộ làn đường đối diện. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến người đi xe máy đang lao tới không kịp phản ứng hay tránh né.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy chở hai người bị hất văng xuống mương, trong khi chiếc xe tải lao đầu xuống theo sau. May mắn, hai người đi xe máy sau đó được người đi đường hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.

Về chế tài, hành vi tài xế không kiểm soát tốc độ, tay lái dẫn tới tai nạn giao thông bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168.

#tai nạn giao thông #xe tải #xe máy #Hải Phòng #va chạm #video giao thông

