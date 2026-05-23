Xe

Ô tô bán chạy nhất của Honda ở Việt Nam có bản mới

Lê Tuấn

TPO - Ở phiên bản mới vừa ra mắt tại Ấn Độ, Honda City được tinh chỉnh mạnh ở thiết kế ngoại thất và bổ sung thêm nhiều công nghệ nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan phổ thông.

Honda vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu sedan cỡ nhỏ City tại thị trường Ấn Độ. Đây là lần nâng cấp thứ hai của thế hệ Honda City thứ 5 ra mắt từ năm 2019.

Tại Ấn Độ, mẫu sedan cỡ nhỏ này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Verna (Accent), Skoda Slavia và Volkswagen Virtus.

Ở phiên bản nâng cấp, điểm thay đổi đáng chú ý nhất là phần đầu xe với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ hai đàn anh Accord và Civic.

Honda City mới sở hữu cụm đèn pha thanh mảnh, sắc sảo hơn, kết nối bằng dải LED kéo ngang phía trên lưới tản nhiệt dạng tổ ong. Thanh chrome quen thuộc đã bị loại bỏ, trong khi logo Honda được hạ thấp xuống phần đầu ca-pô.

Phần thân và đuôi xe cũng được làm mới nhẹ với cản trước góc cạnh hơn, cụm đèn hậu LED có đồ họa mới cùng cản sau tích hợp khuếch tán gió.

Honda đồng thời bổ sung màu sơn Crystal Black Pearl và bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới dạng phay kim cương.

Bên trong cabin, Honda City được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch thay cho loại 8 inch trước đây. Xe còn bổ sung nhiều tiện nghi đáng chú ý như ghế trước làm mát, camera 360 độ, sạc không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, đèn viền nội thất, cửa sổ trời và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 trên các phiên bản cao cấp.

Về vận hành, Honda tiếp tục duy trì hai tùy chọn động cơ. Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC hút khí tự nhiên, cho công suất 119 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Trong khi đó, biến thể hybrid e:HEV cho tổng công suất 125 mã lực và đi kèm hộp số e-CVT.

Tại Ấn Độ, Honda City facelift có giá khởi điểm từ 1,199 triệu Rupee (khoảng 330 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn SV số sàn. Phiên bản cao cấp nhất ZX+ hybrid được niêm yết ở mức 2,1 triệu Rupee (khoảng 579 triệu đồng).

Những nâng cấp tập trung vào thiết kế,trang bị và công nghệ hứa hẹn sẽ giúp duy trì sức cạnh tranh cho Honda City trong phân khúc sedan cỡ nhỏ. Sau khi ra mắt tại Ấn Độ, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại các thị trường châu Á khác, bao gồm cả Việt Nam.

Ở nước ta, City hiện là mẫu xe bán tốt nhất của mảng ô tô Honda với 2.165 chiếc bán ra từ đầu năm. Với mức doanh số này, dòng xe Nhật Bản đang xếp thứ hai ở phân khúc sedan cỡ B, chỉ sau Toyota Vios.

