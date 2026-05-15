Honda hé lộ bộ đôi xe hybrid thế hệ mới

TPO - Sau khi hủy bỏ nhiều kế hoạch xe điện, Honda đang muốn 'tất tay' với xe hybrid nhằm bù đắp những khoản lỗ khổng lồ. Trong hai năm tới, hãng này sẽ cho ra mắt một sedan và SUV hybrid sử dụng nền tảng mới.

Honda vừa công bố chiến lược sản phẩm mới với trọng tâm đặt vào công nghệ hybrid, đánh dấu bước điều chỉnh lớn sau khi hãng phải hủy hàng loạt dự án xe điện tốn kém.

Cùng với đó, hãng xe Nhật hé lộ hai mẫu concept được coi là bản xem trước cho thế hệ mới của Accord và Acura RDX, đồng thời cam kết tung ra 15 mẫu xe hybrid toàn cầu trước năm 2029.

Honda xác định xe hybrid sẽ là trọng tâm trong dòng sản phẩm toàn cầu tới 2029.

Hai nguyên mẫu mang tên Honda Hybrid Sedan Prototype và Acura Hybrid SUV Prototype dự kiến được thương mại hóa trong vòng hai năm tới. Dù Honda chưa xác nhận tên gọi hay phân khúc chính thức, thiết kế của hai mẫu xe đã hé lộ khá rõ định hướng sản phẩm.

Honda Hybrid Sedan Prototype

Mẫu sedan sở hữu kiểu dáng fastback 5 cửa, đường nét sắc sảo, đèn LED mảnh cùng một số chi tiết ốp nhựa đen. Phần đầu xe vuông vức gợi nhớ mẫu xe thử nghiệm Civic mà Honda từng giới thiệu trước đó.

Trong khi đó, mẫu SUV mang thương hiệu Acura có thiết kế cơ bắp hơn với cản trước hầm hố, thân xe nổi khối và cụm đèn hậu hình chữ V, gần như chắc chắn là thế hệ kế nhiệm của Acura RDX đã bị khai tử.

Acura Hybrid SUV Prototype.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng nền tảng hybrid thế hệ mới dự kiến ra mắt năm 2027. Honda cho biết kiến trúc mới sẽ giúp giảm khoảng 30% chi phí sản xuất và cải thiện hơn 10% mức tiêu hao nhiên liệu so với các mẫu xe năm 2023.

Hệ dẫn động 4 bánh điện tử mới cùng khả năng vận hành thể thao hơn cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS thế hệ tiếp theo dự kiến xuất hiện từ năm 2028.

Honda hiện trải qua giai đoạn tài chính khó khăn khi ghi nhận khoản lỗ ròng thường niên đầu tiên kể từ năm 1957, với mức lỗ lên tới 423,9 tỷ yen (khoảng 2,68 tỷ USD).

Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản chi phí tái cơ cấu và hủy bỏ các dự án xe điện trị giá khoảng 1,57 nghìn tỷ yen (9,94 tỷ USD). Dù vậy, hãng xe Nhật vẫn đặt mục tiêu phục hồi mạnh mẽ với lợi nhuận hoạt động kỷ lục hơn 1,4 nghìn tỷ yen vào năm tài chính kết thúc tháng 3/2029.

Dự án xe điện 0 Series bị hủy bỏ khiến Honda phải chịu khoản lỗ lớn.

Kế hoạch đầu tư đến năm 2029 cũng cho thấy Honda đang ưu tiên xe hybrid và động cơ đốt trong nhiều hơn xe thuần điện. Trong tổng ngân sách 6,2 nghìn tỷ yen (39,25 tỷ USD), có tới 4,4 nghìn tỷ yen dành cho xe xăng và hybrid, 1 nghìn tỷ yen cho phần mềm, trong khi đầu tư cho EV thuần điện chỉ còn 0,8 nghìn tỷ yen.

Honda cho biết các kế hoạch xe điện sau năm 2030 sẽ được cân nhắc thêm và hãng sẵn sàng hợp tác với đối tác khác thay vì tự phát triển nền tảng xe điện mới.