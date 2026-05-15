Thêm xe Lexus hybrid được giảm giá tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Nhờ đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ô tô hybrid, mẫu MPV hạng sang Lexus LM 500h vừa được điều chỉnh giá bán với mức giảm hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, hãng xe Nhật công bố giá mới của mẫu MPV hạng sang hybrid Lexus LM 500h (6 chỗ) từ 7,53 tỷ xuống còn 7,21 tỷ đồng. Theo đó, mẫu xe này được giảm 320 triệu đồng, áp dụng từ ngày 8/5.

Theo đại diện hãng xe Nhật, việc điều chỉnh giá xe Lexus hybrid là thực hiện theo định hướng của Chính phủ về phát triển xe thân thiện môi trường.

Cụ thể, các dòng xe này được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 360/2025/NĐ-CP. Theo đó, các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng sẽ được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại.

Như vậy, LM 500h là cái tên tiếp theo của Lexus được giảm giá bán nhờ đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid.

Trước đó hồi tháng 3/2026, Lexus Việt Nam đã thực hiện đợt điều chỉnh giá đối với dải sản phẩm hybrid nhờ đạt điều kiện hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, Lexus LS 500h L-aniline giảm 360 triệu đồng, còn 8,03 tỷ đồng. Bản Lexus LS 500h Semi-aniline cũng có mức giảm tương tự, đưa giá bán xuống còn 7,92 tỷ đồng.

Ở nhóm SUV hybrid, Lexus RX 350h Luxury CE được giảm 190 triệu đồng, giá bán còn 4,14 tỷ đồng. Phiên bản Lexus RX 350h Premium CE giảm 150 triệu đồng, xuống còn 3,35 tỷ đồng, trong khi Lexus NX 350h cũng được điều chỉnh giảm 150 triệu đồng, còn 3,27 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, ngoài Lexus, một số hãng xe khác ở Việt Nam cũng đã giảm giá niêm yết cho các mẫu xe hybrid, bao gồm Toyota, Honda và McLaren.

