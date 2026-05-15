Đối thủ của Ford Everest hé lộ thời điểm ra bản mới

TPO - Theo Carscoops, Mitsubishi được cho là đã thông báo tới hệ thống đại lý về thời điểm ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV huyền thoại Pajero.

Mẫu SUV Nhật này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối trước khi sản xuất thương mại, với màn ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra trong quý III năm nay. Tại một số thị trường, mẫu xe có thể mang tên Pajero, Montero hoặc Shogun tùy khu vực phân phối.

Theo chia sẻ từ các đại lý Mitsubishi tại Australia với Carsales, đối thủ của Ford Everest nhiều khả năng sẽ được trình làng vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Hãng dự kiến mở nhận đặt hàng ngay sau đó và bàn giao những chiếc đầu tiên trước cuối năm, có thể từ tháng 12.

Tại Australia và nhiều thị trường khác, Mitsubishi tiếp tục sử dụng tên Pajero, trong khi tại Anh, thương hiệu Shogun có thể được hồi sinh.

Cho tới nay, Mitsubishi vẫn khá kín tiếng về mẫu SUV mới, mới chỉ hé lộ một hình ảnh teaser chất lượng thấp.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết xe sẽ sử dụng chung nền tảng khung gầm rời với bán tải Triton/L200 – kiến trúc hiện cũng được Nissan Navara thế hệ mới áp dụng. Nền tảng này dự kiến ​​sẽ bao gồm hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian mới với nhiều chế độ lái nhằm tăng khả năng off-road.

Doanh số toàn cầu của Mitsubishi giảm 7,5% trong năm vừa qua khiến hãng khó có khả năng đầu tư phát triển một nền tảng hoàn toàn mới cho riêng Pajero. Nếu dùng chung khung gầm với Triton, nhiều khả năng xe cũng sẽ sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.4L, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm.

Ngoài ra, nền tảng này được cho là hỗ trợ cả hệ truyền động điện hóa, mở ra khả năng xuất hiện các phiên bản hybrid hoặc plug-in hybrid nhằm tăng sức hút tại những thị trường chuộng xe gia đình 7 chỗ.

Tuy nhiên, Carsales cho biết Mitsubishi có thể phải loại bỏ một bộ tăng áp trên động cơ diesel để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới tại Australia. Dù vậy, khả năng kéo tải dự kiến vẫn giữ nguyên ở mức 3.500 kg, tương đương Triton hiện hành.

Nguyên mẫu Mitsubishi Pajero đời mới chạy thử. Ảnh: Carscoops

Về thiết kế, Pajero thế hệ mới dự kiến sẽ thay đổi đáng kể so với đời trước. Các nguyên mẫu chạy thử cho thấy xe có kiểu dáng vuông vức, cơ bắp hơn, với kích thước và phong cách tương đồng Toyota Land Cruiser Prado hay Lexus GX, thay cho thiết kế bo tròn mềm mại của Outlander.

Một số chi tiết nổi bật gồm cụm đèn hậu LED hình chữ T, lưới tản nhiệt cỡ lớn, hốc bánh vuông vức, bệ bước chân và giá nóc. Một số phiên bản có thể được trang bị cửa hậu mở đôi và mui kính toàn cảnh.

Hiện Mitsubishi vẫn chưa xác nhận các thông tin liên quan đến Pajero thế hệ mới. Dẫu vậy, sự trở lại của dòng SUV huyền thoại này đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt tại các thị trường châu Á và Australia.

Tại Việt Nam, Mitsubishi vẫn kinh doanh dòng Pajero Sport nhưng số lượng bán ra rất ít. Xe cũng chỉ được phân phối cho "khách dự án", tức các lô xe bán theo hình thức tập trung cho tổ chức, thay vì bán lẻ cho khách hàng cá nhân.