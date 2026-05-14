Lexus LX hybrid phiên bản bọc thép ra mắt

TPO - Chiếc Lexus LX bản hybrid vẫn giữ dáng vẻ bề thế vốn có, đồng thời được nâng cấp với lớp bọc thép cùng loạt trang bị bảo vệ đặc biệt.

Mẫu SUV này được hãng độ Miami Armored nâng cấp nhằm chống chịu được đạn súng trường cỡ 7,62 mm, bao gồm cả loại đạn sử dụng trên súng AK-47. Không dừng lại ở đó, xe còn có khả năng chịu được sức công phá từ hai quả lựu đạn nhờ hệ thống bảo vệ 360 độ quanh thân xe.

Để tăng khả năng chống đạn, Miami Armored bổ sung kính chống đạn toàn bộ khoang xe, đồng thời gia cố thêm các tấm giáp tại bình nhiên liệu, khoang động cơ và cụm pin.

Theo đơn vị nâng cấp, việc bảo vệ các bộ phận trọng yếu này là cần thiết nhằm đảm bảo xe vẫn có thể vận hành ngay cả khi bị tấn công.

Ngoài ra, chiếc Lexus LX 700h này còn được trang bị vách ngăn sau gia cường, bản lề cửa tăng cứng và lốp run-flat cho phép tiếp tục di chuyển sau khi bị bắn thủng. Các tấm giáp cũng được thiết kế chồng mí để hạn chế tối đa khe hở có thể khiến đạn xuyên vào khoang hành khách.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm nhiều trang bị đặc biệt như camera quan sát ban đêm, hệ thống còi và loa phát thanh, đèn LED nhấp nháy trước/sau, cản xe được gia cố, hệ thống lọc oxy, bảo vệ bộ tản nhiệt và cửa thoát hiểm trên nóc xe.

Dù được bổ sung lớp giáp bảo vệ đáng kể, Miami Armored cho biết hãng không can thiệp vào hệ truyền động nguyên bản từ Lexus. Xe vẫn sử dụng động cơ hybrid V6 tăng áp kép 3.5L, hộp số tự động 10 cấp và mô-tơ điện bố trí giữa động cơ và hộp số.

Hệ thống này cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Mô-tơ điện được cấp nguồn từ pin hybrid 288V và ắc quy 12V đặt dưới khoang hành lý. Cả hai được bảo vệ trong khay chống nước có cảm biến, cho phép xe lội nước sâu đến 700 mm.

Theo đơn vị nâng cấp, phần trọng lượng tăng thêm từ lớp giáp không ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng vận hành của xe – yếu tố được cho là đặc biệt quan trọng với nhóm khách hàng cao cấp cần sự an toàn nhưng vẫn muốn duy trì cảm giác lái mạnh mẽ.

Ở Đông Nam Á, Lexus LX 700h đã được mở bán tại thị trường Indonesia với 2 phiên bản. Đầu tiên là bản tiêu chuẩn 7 chỗ có giá bán 3,392 tỷ rupiah (khoảng 5,1 tỷ đồng), trong khi bản VIP với cấu hình 4 chỗ được chào bán ở mức 3,928 tỷ rupiah (khoảng 6 tỷ đồng).