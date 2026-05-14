Điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4

TPO - So với tháng 3, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 có sự đi xuống nhưng nhìn chung doanh số vẫn ở mức cao. Trong đó, phân khúc xe điện tiếp tục là điểm sáng với doanh số gần 25.000 chiếc, chiếm hơn 40% thị phần của ngành.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng hồi tháng 3, thị trường ô tô Việt Nam tháng 4 cho thấy dấu hiệu chững lại. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số toàn thị trường đạt 31.937 xe, giảm 17% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu tiêu thụ, xe du lịch đạt 21.284 chiếc (giảm 14%), xe thương mại đạt 9.805 chiếc (giảm 26%) và xe chuyên dụng đạt 848 chiếc (tăng 62%).

Về nguồn gốc xuất xứ, lượng xe lắp ráp trong nước đạt 13.924 chiếc, giảm 11%. Nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 18.013 chiếc, giảm 22% so với tháng 3.

Mẫu xe xăng bán chạy nhất tháng 4 là Toyota Veloz Cross - một mẫu MPV cỡ nhỏ. Ảnh: Đại lý

Xét theo phân khúc, số liệu từ VAMA cho thấy SUV/Crossover hay ô tô gầm cao đa dụng là nhóm xe bán tốt nhất trong tháng 4 với doanh số 8.579 chiếc. Xếp sau là nhóm MPV với doanh số 4.764 chiếc.

VAMA lưu ý rằng đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA trong tháng 4. Hai hãng có thị phần lớn tại Việt Nam là VinFast và Hyundai công bố doanh số riêng.

Cụ thể, VinFast cho biết đã bàn giao 24.774 ô tô điện trong tháng 4/2026, trong khi Hyundai Thành Công công bố doanh số đạt 3.904 chiếc. Nếu cộng tổng doanh số từ 3 đơn vị trên, quy mô tiêu thụ thực tế của thị trường trong tháng qua đã vượt mốc 60.000 xe.

Xe điện tiếp tục là trụ cột dẫn dắt doanh số của thị trường với tỷ trọng khoảng hơn 40%. Theo đó, nhiều mẫu ô tô điện VinFast cũng lần lượt nắm giữ các vị trí top đầu trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4 gồm Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6 cùng VF MPV 7.

Limo Green là mẫu ô tô bán chạy nhất từ đầu năm, tổng doanh số đạt gần 19.000 chiếc.

Trong khi đó với xe hybrid, VAMA cho biết nhóm này đạt doanh số 1.723 chiếc trong tháng 4. Con số này tăng tới 53% so với cùng kỳ năm ngoái dù giảm mạnh so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng lượng tiêu thụ xe hybrid tại nước ta đạt 6.848 chiếc, tăng 86% so với cùng kỳ 2025.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ xăng và dầu, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất với 1.503 chiếc, tiếp theo là Toyota Yaris Cross đạt 1.344 xe. Hai mẫu xe nhà Mitsubishi gồm Xpander và Xforce lần lượt đạt doanh số 1.273 và 1.250 chiếc.

Đáng chú ý, trong top 15 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 4 bao gồm xe xăng/dầu và xe điện, đa số là xe thuộc nhóm SUV/Crossover hoặc MPV. Chỉ có một mẫu xe gầm thấp lọt top bán tốt nhất thị trường là Toyota Vios.

Điều này tiếp tục phản ánh xu hướng chuộng SUV đô thị và MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Đây là hai nhóm xe có đặc tính phù hợp với điều kiện giao thông và nhu cầu sử dụng của người dùng Việt.

Về thương hiệu, VinFast vẫn là nhà sản xuất dẫn đầu thị trường về doanh số. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 78.458 ô tô điện đến tay khách hàng trong nước, con số cao gấp nhiều lần các hãng nước ngoài khác.

Đứng thứ 2 thị trường là Toyota với doanh số lũy kế đạt 23.263, tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nhóm nhà sản xuất thuộc VAMA. Trong khi đó, Hyundai Thành Công đã bán ra tổng cộng 17.402 xe các loại trong cùng kỳ, đứng thứ 3.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi (15.348 xe), Ford (14,998 xe), Mazda (10.633 xe) Kia (10.545 xe), Thaco Truck (8.176 xe), Honda (7.433 xe)...