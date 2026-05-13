Video: Người phụ nữ phơi lúa lấn đường, cầm cào chặn xe tải, tấn công tài xế

TPO - Trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm cào lúa chặn xe tải, tấn công tài xế. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn khi tài xế xe tải điều khiển phương tiện chèn lên phần thóc mà người phụ nữ phơi ra phần đường xe chạy.

Video vụ ẩu đả lan truyền trên mạng xã hội trưa 13/5.

Vụ việc được cho là xảy ra ở xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook liên quan đến hành vi phơi lúa, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Can Lộc đã khẩn trương cử cán bộ xuống địa bàn xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, người phụ nữ xuất hiện trong video là bà T. T. Q., trú tại thôn 10, xã Can Lộc. Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, bà Q. đã thừa nhận các hành vi như nội dung video phản ánh.

Công an xã Can Lộc làm việc với bà T. T. Q. - người xuất hiện trong video. Ảnh: Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Công an xã cũng đã tiến hành làm việc với lái xe liên quan trong vụ việc; xác định người điều khiển phương tiện không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng về tài sản.

Trước đó, Công an xã Can Lộc đã nhiều lần phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện các hành vi phơi lúa, tập kết vật dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng mỹ quan, trật tự công cộng.

Hiện Công an xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn.

Theo Cục CSGT, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Điều 12, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt tiền 200-250 nghìn đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.

Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.