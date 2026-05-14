Tesla cho khách ‘xếp hàng online’ để sạc xe điện

TPO - Hãng xe điện Mỹ bắt đầu triển khai tính năng hàng chờ trực tuyến tại 5 trạm sạc Supercharger, cho phép tài xế đăng ký thứ tự qua ứng dụng Tesla thay vì phải xếp hàng trực tiếp tại các điểm sạc đông đúc.

Tính năng này được triển khai hơn một năm sau khi Tesla lần đầu công bố kế hoạch phát triển, trong bối cảnh các video ghi lại cảnh các chủ xe điện Tesla đánh nhau để tranh chỗ sạc lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ chế hoạt động của hệ thống khá đơn giản. Khi trạm sạc đã kín chỗ, người dùng có thể tham gia hàng chờ trên ứng dụng Tesla. Ứng dụng sẽ hiển thị số xe đang xếp trước, cập nhật thời gian chờ theo thời gian thực và gửi thông báo trước khoảng 2 phút khi đến lượt.

Tesla cho biết hệ thống không chỉ đếm số lượng xe đang chờ mà còn phân tích dữ liệu sạc thực tế của từng xe để ước tính thời gian chính xác hơn. Hãng cũng sử dụng đồng thời vị trí của xe và điện thoại người dùng để xác nhận điều kiện tham gia hàng đợi.

Tuy nhiên, Tesla hiện chưa có cơ chế kỹ thuật để ngăn tài xế “chen hàng” và cắm sạc không đúng thứ tự. Ứng dụng chỉ hiển thị cảnh báo xác nhận nếu người dùng muốn bắt đầu phiên sạc khi vẫn còn danh sách chờ. Điều này đồng nghĩa hệ thống vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ý thức của người sử dụng.

Trước đó, để giảm tình trạng ùn tắc tại trạm sạc, Tesla đã áp dụng phí phụ thu 1 USD/phút đối với những xe điện tiếp tục sạc vượt mức 90% pin tại các trạm đông khách. Hệ thống xếp hàng trực tuyến lần này tập trung giải quyết bài toán khác: cách người dùng chờ tới lượt sạc.

Tính năng mới cũng hỗ trợ các mẫu xe điện ngoài thương hiệu Tesla thông qua ứng dụng của hãng. Hiện khoảng 70% trong tổng số hơn 80.000 cổng sạc Supercharger trên toàn cầu đã mở cho xe điện từ các hãng khác như General Motors, Ford, Nissan hay Lucid Motors sử dụng.

Tesla từng thông báo sẽ thử nghiệm tính năng hàng chờ sạc từ quý II/2025, song thực tế phải tới quý II/2026 mới chính thức triển khai. Trong thời gian đầu, Tesla sẽ thí điểm tại 5 thành phố lớn tại Mỹ.

Trong đó có 4 địa điểm thuộc khu vực hoạt động chính của Tesla xung quanh San Francisco cộng thêm một trạm ở Bronx - nơi thường ghi nhận tình trạng quá tải do lượng lớn xe dịch vụ công nghệ sử dụng trạm sạc.