Hé lộ loạt SUV mới lạ của VinFast vừa đăng ký tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa công bố loạt kiểu dáng công nghiệp mới đăng ký trong tháng 5/2026. Đáng chú ý, trong số này xuất hiện một số mẫu xe VinFast mới lạ.

Hình ảnh xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 5/2026 hé lộ các mẫu SUV có kiểu dáng vuông vức, cùng tỷ lệ kích thước khá tương đồng với dòng VF 9.

Có tổng cộng 3 mẫu SUV, kiểu dáng tổng thể tương đồng nhưng chi tiết thiết kế khác biệt. Mẫu đầu tiên có sở hữu ngoại hình bệ vệ nhưng vẫn có một số đường nét bo tròn, có thể nhằm tăng hiệu quả khí động học.

vinfast-vf-9-2026-2.png
Mẫu xe mới của VinFast﻿ xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 5/2026. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu được đặt trong một dải ốp lớn màu đen. Kiểu tạo hình này tương đồng với mẫu VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt.

Mẫu tiếp theo mang dáng vóc tổng thể vuông vức và góc cạnh hơn. Phần đuôi có kính hậu làm dựng đứng, to bản tạo nét khác biệt với kiểu vuốt dốc của mẫu đầu tiên. Thiết kế này hứa hẹn cho không gian chứa đồ tối ưu ở cốp sau.

vinfast-vf-9-2026-1.png
Phần đuôi xe dựng cùng dáng vuông tổng thể gợi liên tưởng tới các mẫu Range Rover.

Mẫu cuối cùng vẫn giữ tỷ lệ thân xe dài, thiết kế vuông giống mẫu số 2. Điểm khác biệt nằm ở đầu xe khi hình ảnh đăng ký chưa cho thấy dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Ngoài ra, phía trên hốc gió trước còn có một dải màu đen hình chữ L kéo dài sang hai bên.

vinfast-vf-9-2026-3.jpg

Cả ba mẫu SUV trên đều được chắp bút bởi ông Lee Jae Hoon. Đây là người từng tham gia thiết kế nhiều mẫu xe của VinFast, bao gồm VF 7, xe bán tải concept VF Wild và xe sang Lạc Hồng 900 LX.

Dẫu vậy, đây mới chỉ là bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của xe. Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng đối với các mẫu thiết kế này không đồng nghĩa với việc VinFast sẽ hiện thực hóa cả ba mẫu SUV nói trên.

vf9-moi-render-9668.png
Ảnh dựng phác họa thiết kế SUV mới đăng ký của VinFast.

Không ngoại trừ khả năng hãng sẽ cân nhắc chọn ra một thiết kế phù hợp nhất cho dự án sản phẩm mới.

Hiện tại, các thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, tên gọi thương mại cũng như thời điểm trình làng vẫn là những ẩn số, bởi VinFast chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về mẫu xe này.

