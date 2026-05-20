Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe máy điện Nhật liên tục giảm giá để cạnh tranh

Lê Tuấn

TPO - Nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi dành cho xe máy điện được các hãng Nhật tung ra nhằm kích cầu người dùng chuyển đổi.

Mặc dù không bùng nổ như giai đoạn tháng 3 nhưng thị trường xe máy điện hiện vẫn khá “nóng” khi nhiều thương hiệu đồng loạt tung các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu.

Bắt đầu với Honda, hãng xe máy nắm nhiều thị phần nhất Việt Nam tung khuyến mãi đến hết tháng 7 cho dòng ICON e:. Cụ thể, mẫu xe gắn máy điện nhỏ gọn này được giảm 5 triệu đồng tiền mặt tại đại lý ủy nhiệm HEAD.

Trước đó hồi tháng 4, mẫu xe này mới được hãng điều chỉnh giá niêm yết giảm 6 triệu đồng, xuống còn khoảng 20,9-21,3 triệu đồng (VAT 10%). Khi áp dụng ưu đãi mới nhất, giá bán thực tế của Honda ICON e:giảm xuống còn khoảng 16 triệu đồng.

honda-icon-e-dai-ly-4-839.jpg
Sau khi hạ giá niêm yết, Honda ICON e: tiếp tục có ưu đãi từ hãng.

Mức giá này khá cạnh tranh so với các sản phẩm xe máy điện dành cho học sinh trên thị trường, như VinFast Flazz (16,9 triệu đồng). Tuy nhiên, giá bán trên của mẫu xe Nhật chưa bao gồm bộ pin, vốn có giá 9 triệu đồng.

Bên cạnh giảm giá trực tiếp, Honda Việt Nam còn có chính sách trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,55%/tháng, có thể áp dụng song song với chương trình giảm giá. Thông qua chương trình, hãng xe Nhật kỳ vọng có thể đưa mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e: đến gần người dùng Việt hơn.

Bên cạnh giảm giá kích cầu dòng xe sẵn có, Honda còn chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm với kế hoạch mở bán mẫu CUV e: (hiện chỉ cho thuê) và UC3. Song song với đó, hãng đang triển khai hệ thống trạm sạc và đổi pin cho xe máy điện tại các đại lý HEAD.

Một thương hiệu xe máy Nhật khác đang giảm giá cho xe điện là Yamaha. Trong tháng 5 này, hãng áp dụng mức giảm tiền mặt 15 triệu đồng cho mẫu NEO's, qua đó đưa giá xe xuống còn khoảng 34 triệu đồng.

Yamaha Neo's.jpg
Giá niêm yết cao là rào cản lớn nhất khiến Yamaha Neo's khó tiếp cận số đông khách hàng tìm mua xe điện.

Mức giảm này tương đương khoảng 30% giá xe ban đầu, được Yamaha áp dụng nhiều tháng trước đó để tăng sức hút cho dòng Yamaha NEO's. Chiến lược này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh giá niêm yết của NEO's lên đến 49 triệu đồng, khá cao so với mặt bằng chung.

Trong bối cảnh các hãng thuần xe máy điện như VinFast hay Yadea đang không ngừng mở rộng thị phần, những chương trình khuyến mãi là giải pháp cần thiết để giúp các hãng xe truyền thống như Honda hay Yamaha tăng sức cạnh tranh ở phân khúc xe điện.

Lê Tuấn
#xe máy điện #xe nhật #honda icon e: #yamaha neo's #xe giảm giá

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe