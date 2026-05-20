Xe máy điện Nhật liên tục giảm giá để cạnh tranh

TPO - Nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi dành cho xe máy điện được các hãng Nhật tung ra nhằm kích cầu người dùng chuyển đổi.

Mặc dù không bùng nổ như giai đoạn tháng 3 nhưng thị trường xe máy điện hiện vẫn khá “nóng” khi nhiều thương hiệu đồng loạt tung các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu.

Bắt đầu với Honda, hãng xe máy nắm nhiều thị phần nhất Việt Nam tung khuyến mãi đến hết tháng 7 cho dòng ICON e:. Cụ thể, mẫu xe gắn máy điện nhỏ gọn này được giảm 5 triệu đồng tiền mặt tại đại lý ủy nhiệm HEAD.

Trước đó hồi tháng 4, mẫu xe này mới được hãng điều chỉnh giá niêm yết giảm 6 triệu đồng, xuống còn khoảng 20,9-21,3 triệu đồng (VAT 10%). Khi áp dụng ưu đãi mới nhất, giá bán thực tế của Honda ICON e:giảm xuống còn khoảng 16 triệu đồng.

Sau khi hạ giá niêm yết, Honda ICON e: tiếp tục có ưu đãi từ hãng.

Mức giá này khá cạnh tranh so với các sản phẩm xe máy điện dành cho học sinh trên thị trường, như VinFast Flazz (16,9 triệu đồng). Tuy nhiên, giá bán trên của mẫu xe Nhật chưa bao gồm bộ pin, vốn có giá 9 triệu đồng.

Bên cạnh giảm giá trực tiếp, Honda Việt Nam còn có chính sách trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,55%/tháng, có thể áp dụng song song với chương trình giảm giá. Thông qua chương trình, hãng xe Nhật kỳ vọng có thể đưa mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e: đến gần người dùng Việt hơn.

Bên cạnh giảm giá kích cầu dòng xe sẵn có, Honda còn chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm với kế hoạch mở bán mẫu CUV e: (hiện chỉ cho thuê) và UC3. Song song với đó, hãng đang triển khai hệ thống trạm sạc và đổi pin cho xe máy điện tại các đại lý HEAD.

Một thương hiệu xe máy Nhật khác đang giảm giá cho xe điện là Yamaha. Trong tháng 5 này, hãng áp dụng mức giảm tiền mặt 15 triệu đồng cho mẫu NEO's, qua đó đưa giá xe xuống còn khoảng 34 triệu đồng.

Giá niêm yết cao là rào cản lớn nhất khiến Yamaha Neo's khó tiếp cận số đông khách hàng tìm mua xe điện.

Mức giảm này tương đương khoảng 30% giá xe ban đầu, được Yamaha áp dụng nhiều tháng trước đó để tăng sức hút cho dòng Yamaha NEO's. Chiến lược này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh giá niêm yết của NEO's lên đến 49 triệu đồng, khá cao so với mặt bằng chung.

Trong bối cảnh các hãng thuần xe máy điện như VinFast hay Yadea đang không ngừng mở rộng thị phần, những chương trình khuyến mãi là giải pháp cần thiết để giúp các hãng xe truyền thống như Honda hay Yamaha tăng sức cạnh tranh ở phân khúc xe điện.