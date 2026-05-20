Làn sóng xe điện hạng sang đổ bộ vào Việt Nam

TPO - Quý II/2026 chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt xe điện hạng sang từ Audi và Lotus vào Việt Nam. Các xe đa dạng về kiểu dáng và công nghệ, góp phần làm phong phú lựa chọn cho khách hàng của phân khúc này.

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến xu hướng điện hóa lan rộng ở cả phân khúc xe phổ thông lẫn xe sang. Sau giai đoạn quý I trầm lắng, bước sang quý II, nhiều thương hiệu bắt đầu ‘tung bài’ và gây được sự chú ý trên thị trường.

Mới đây nhất, Audi Việt Nam chính thức giới thiệu tới khách hàng trong nước mẫu S6 Sportback e-tron. Màn ra mắt này cũng đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe thuộc dòng S hiệu năng cao được Audi phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Đây là mẫu xe điện tiếp theo được Audi đưa về phân phối tại Việt Nam. Vào năm ngoái, hãng ra mắt mẫu Q6 e-tron, nối tiếp các sản phẩm đã mở bán trước đó gồm Q8 e-tron và e-tron GT/RS e-tron GT.

S6 Sportback e-tron là mẫu xe điện thứ tư của Audi tại Việt Nam. Ảnh: Audi Hanoi

Theo hãng xe Đức, S6 Sportback e-tron được phát triển để người dùng có thể chuyển sang xe điện mà không cần đánh đổi hiệu suất, sự sang trọng và trải nghiệm lái, đồng thời vẫn phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Về cấu hình, mẫu xe bán tại Việt Nam được xây dựng trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE) cùng hệ dẫn động quattro. Xe trang bị hệ truyền động điện hai mô-tơ, thiên về cầu sau cho công suất 496 mã lực, và có thể tăng lên thành 543 mã lực khi kích hoạt Launch Control.

Xe có thiết kế mái vuốt về sau kiểu Sportback, bề mặt thân xe phẳng giúp tối ưu hiệu quả khí động học, góp phần cải thiện hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Theo Audi, S6 Sportback e-tron đạt hệ số cản gió chỉ 0,21 Cd - cao nhất từng có trên một mẫu Audi.

S6 Sportback e-tron được sản xuất tại nhà máy Ingolstadt của Audi ở Đức – trung tâm phát triển và sản xuất các dòng xe chiến lược của hãng.

Mẫu sedan điện mới này được bán tại Việt Nam với giá khởi điểm từ 4,199 tỷ đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.

Cũng trong tháng 5 này, thương hiệu xe thể thao hạng sang Lotus đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Hãng này ra mắt 4 mẫu xe và 3 trong số đó là ô tô điện.

Nổi bật nhất là hypercar thuần điện Evija, sản xuất giới hạn 130 chiếc trên toàn cầu. Nhà phân phối không công bố giá bán của mẫu xe này. Nhưng theo các tư vấn bán hàng đại lý, giá của Lotus Evija ước tính có thể vượt ngưỡng 100 tỷ đồng.

Hypercar thuần điện Lotus Evija lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á. Ảnh: Lotus Việt Nam

Hai mẫu xe điện còn lại được phân phối thương mại gồm Eletre và Emeya nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đó, Eletre là SUV còn Emeya là xe coupe 4 cửa. Các phiên bản của bộ đôi này có giá dao động 4,488-7,188 tỷ đồng.

Từ giờ cho đến cuối năm, thị trường Việt sẽ còn đón thêm một số mẫu xe điện hạng sang khác. Trong đó, mẫu Porsche Cayenne thuần điện đã bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam với giá từ 4,72-6,32 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn.

Đây là mẫu xe điện mới nhất của Porsche, ra mắt toàn cầu hồi tháng 11 năm ngoái. Bên cạnh thiết kế và hiệu suất, mẫu Cayenne điện còn gây chú ý với tính năng tùy chọn sạc không dây.

Về phần Mercedes-Benz, hãng này dự kiến sẽ giới thiệu mẫu CLA thuần điện mới tại Việt Nam trong năm nay. Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc mẫu xe nhập từ Đức, giá tạm tính gần 1,7 tỷ đồng.

Khi về nước, Mercedes-Benz CLA sẽ là mẫu sedan thuần điện thứ hai được hãng mở bán tại Việt Nam, sau mẫu EQS có giá từ 4,789 tỷ đồng..

Với giá bán dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng, CLA hứa hẹn trở thành sản phẩm thuần điện dễ tiếp cận nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh ở Việt Nam. Hiện tại, mẫu xe điện Mercedes có giá khởi điểm thấp nhất tại nước ta là SUV EQB, được niêm yết ở mức 2,309 tỷ đồng.