Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hãng xe mới vào Việt Nam chuẩn bị ‘thay máu’ động cơ

Lê Tuấn

TPO - Thương hiệu xe thể thao Lotus được cho là sẽ từ bỏ động cơ Toyota và AMG để thay thế bằng loại động cơ hybrid sẽ khiến không ít người yêu xe bất ngờ.

Lotus nhiều khả năng sẽ chấm dứt việc sử dụng động cơ từ Toyota và Mercedes-AMG cho mẫu Emira trong tương lai. Theo Autocar, phiên bản Emira nâng cấp dự kiến ra mắt vào năm 2028 sẽ sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3.0L hoàn toàn mới do Horse Powertrain phát triển.

Đây là liên doanh giữa công ty mẹ của Lotus là Geely và Renault, vốn trước nay chủ yếu được biết đến với các hệ truyền động hybrid công suất thấp thay vì xe thể thao hiệu năng cao.

lotus-emira-2023-hd-7a51956b1c399b44895a3a0b13c1d0e9d26f2315f-1775651614925-1775651615183891936065.jpg
Emira là mẫu xe động cơ đốt trong cuối cùng của Lotus trước khi bước vào kỷ nguyên điện hóa..

CEO Lotus, ông Feng Qingfeng, cho biết quyết định này chịu ảnh hưởng lớn từ nhu cầu của khách hàng, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

“Khách hàng nói rằng họ rất yêu thích động cơ V6, và thực tế phiên bản V6 hiện là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi tại Mỹ”, ông Feng chia sẻ với Autocar.

Theo Horse, khối động cơ V6 mới có thể sản sinh tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm trước khi kết hợp với hệ thống hybrid. Đáng chú ý, trọng lượng động cơ chỉ khoảng 160 kg, nhẹ hơn khoảng 10 kg so với các đối thủ cùng phân khúc.

CEO Horse, ông Matias Giannini cho biết kích thước nhỏ gọn của động cơ đến từ kiến trúc mô-đun phát triển dựa trên công nghệ động cơ 4 xy-lanh hiện có.

Động cơ mang tên W30 đã được Horse giới thiệu tại triển lãm ô tô Bắc Kinh vào tháng trước. Khối máy này được thiết kế dành riêng cho các hệ truyền động hybrid và đi kèm hộp số hybrid 4 cấp tích hợp mô-tơ điện. Hệ thống hỗ trợ cả cấu hình mild-hybrid lẫn hybrid hoàn toàn, đồng thời có thể hoạt động như bộ mở rộng phạm vi hoạt động.

lotus-emira.jpg
Xe thể thao Lotus Emira có giá khởi điểm 7,9 đồng tại Việt Nam. Ảnh: Lotus Việt Nam

Việc chuyển sang sử dụng động cơ “cây nhà lá vườn” sẽ giúp Lotus kiểm soát tốt hơn quá trình phát triển sản phẩm trong tương lai, đồng thời giảm chi phí dài hạn khi không còn phụ thuộc vào Toyota hay AMG.

Không chỉ Emira, Lotus được cho là còn đang phát triển một mẫu siêu xe hybrid V8 mới có thể hồi sinh cái tên Lotus Esprit. Mẫu xe này đã xuất hiện trong teaser chính thức hồi đầu tuần và dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Đáng chú ý, Emira cũng chính là một trong những mẫu xe Lotus đầu tiên vừa được mở bán tại Việt Nam từ giữa tháng 5. Dòng xe thể thao hai cửa này có 5 phiên bản, giá bán dao động từ 7,888 đến 12,888 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#lotus #xe thể thao #emira #lotus vào việt nam #động cơ #geely #horse

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe