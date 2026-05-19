Hãng xe mới vào Việt Nam chuẩn bị ‘thay máu’ động cơ

TPO - Thương hiệu xe thể thao Lotus được cho là sẽ từ bỏ động cơ Toyota và AMG để thay thế bằng loại động cơ hybrid sẽ khiến không ít người yêu xe bất ngờ.

Lotus nhiều khả năng sẽ chấm dứt việc sử dụng động cơ từ Toyota và Mercedes-AMG cho mẫu Emira trong tương lai. Theo Autocar, phiên bản Emira nâng cấp dự kiến ra mắt vào năm 2028 sẽ sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3.0L hoàn toàn mới do Horse Powertrain phát triển.

Đây là liên doanh giữa công ty mẹ của Lotus là Geely và Renault, vốn trước nay chủ yếu được biết đến với các hệ truyền động hybrid công suất thấp thay vì xe thể thao hiệu năng cao.

Emira là mẫu xe động cơ đốt trong cuối cùng của Lotus trước khi bước vào kỷ nguyên điện hóa..

CEO Lotus, ông Feng Qingfeng, cho biết quyết định này chịu ảnh hưởng lớn từ nhu cầu của khách hàng, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

“Khách hàng nói rằng họ rất yêu thích động cơ V6, và thực tế phiên bản V6 hiện là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi tại Mỹ”, ông Feng chia sẻ với Autocar.

Theo Horse, khối động cơ V6 mới có thể sản sinh tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm trước khi kết hợp với hệ thống hybrid. Đáng chú ý, trọng lượng động cơ chỉ khoảng 160 kg, nhẹ hơn khoảng 10 kg so với các đối thủ cùng phân khúc.

CEO Horse, ông Matias Giannini cho biết kích thước nhỏ gọn của động cơ đến từ kiến trúc mô-đun phát triển dựa trên công nghệ động cơ 4 xy-lanh hiện có.

Động cơ mang tên W30 đã được Horse giới thiệu tại triển lãm ô tô Bắc Kinh vào tháng trước. Khối máy này được thiết kế dành riêng cho các hệ truyền động hybrid và đi kèm hộp số hybrid 4 cấp tích hợp mô-tơ điện. Hệ thống hỗ trợ cả cấu hình mild-hybrid lẫn hybrid hoàn toàn, đồng thời có thể hoạt động như bộ mở rộng phạm vi hoạt động.

Xe thể thao Lotus Emira có giá khởi điểm 7,9 đồng tại Việt Nam. Ảnh: Lotus Việt Nam

Việc chuyển sang sử dụng động cơ “cây nhà lá vườn” sẽ giúp Lotus kiểm soát tốt hơn quá trình phát triển sản phẩm trong tương lai, đồng thời giảm chi phí dài hạn khi không còn phụ thuộc vào Toyota hay AMG.

Không chỉ Emira, Lotus được cho là còn đang phát triển một mẫu siêu xe hybrid V8 mới có thể hồi sinh cái tên Lotus Esprit. Mẫu xe này đã xuất hiện trong teaser chính thức hồi đầu tuần và dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Đáng chú ý, Emira cũng chính là một trong những mẫu xe Lotus đầu tiên vừa được mở bán tại Việt Nam từ giữa tháng 5. Dòng xe thể thao hai cửa này có 5 phiên bản, giá bán dao động từ 7,888 đến 12,888 tỷ đồng.