BMW hé lộ mẫu xe mới cạnh tranh với Maybach

TPO - Mẫu concept mới mang tên Vision Alpina vừa được BMW giới thiệu tại Ý, hé lộ định hướng tương lai của thương hiệu Alpina sau khi chính thức thuộc quyền kiểm soát của hãng xe Đức.

Vision Alpina là mẫu coupe 2+2 sử dụng động cơ V8, sở hữu chiều dài lên tới 5,2 m, tương đương Rolls-Royce Wraith. Dù chưa có kế hoạch thương mại hóa, mẫu xe concept này được xem như “tuyên ngôn thiết kế” cho dải sản phẩm Alpina thế hệ mới.

Theo Autocar, mẫu xe này được định vị cao cấp hơn toàn bộ các dòng BMW hiện tại nhưng vẫn xếp dưới thương hiệu Rolls-Royce cùng tập đoàn.

Đây cũng là lần đầu tiên BMW hé lộ rõ ràng hướng phát triển của Alpina sau khi hoàn tất thương vụ tiếp quản hồi đầu năm nay. Theo kế hoạch, mẫu Alpina thương mại đầu tiên dựa trên nền tảng BMW 7 Series sẽ ra mắt trong năm 2027 và bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2028.

Ông Maximilian Missoni, phụ trách thiết kế nhóm xe hạng sang và cỡ trung của BMW, cho biết di sản 60 năm của Alpina được hãng gìn giữ với sự cẩn trọng tuyệt đối. Trong đó, mẫu Alpina B7 Turbo đình đám năm 1978 chính là nguồn cảm hứng trực tiếp cho Vision Alpina.

Ngoại thất của mẫu concept vẫn duy trì nhiều chi tiết đặc trưng của Alpina như bộ mâm đa chấu, cánh gió trước tích hợp dòng chữ Alpina hay cụm 4 ống xả phía sau.

Các đường sọc trang trí Deko Set cũng được tái thiết kế theo phong cách tối giản hơn và sẽ được sơn thủ công trên các mẫu xe thương mại thay vì dán decal như trước đây.

Khoang cabin là điểm nhấn nổi bật với lượng lớn da Lavalina cao cấp, hệ thống đèn viền nội thất cầu kỳ, ốp gỗ lộ vân tự nhiên cùng nhiều chi tiết kim loại gia công lấy cảm hứng từ đồng hồ cơ khí cao cấp.

BMW cho biết mức độ sang trọng của Alpina tương lai sẽ hướng tới cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Maybach và Range Rover, đồng thời duy trì tính độc quyền như Ferrari.

Vision Alpina sử dụng động cơ V8 đặt trước theo cấu hình dọc. Dù BMW chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, nhiều nguồn tin cho biết mẫu Alpina thương mại đầu tiên nhiều khả năng dùng động cơ V8 tăng áp kép 4.4L, không tích hợp hybrid và được tinh chỉnh riêng cho thương hiệu này.

Ông Oliver Viellechner, giám đốc mới của Alpina cho rằng phân khúc mà thương hiệu này đang hướng tới vẫn còn nhiều tiềm năng. Vị này lấy ví dụ cứ hai chiếc Mercedes S-Class bán ra tại Trung Quốc thì có một chiếc là phiên bản Maybach, qua đó cũng cho thấy tham vọng của BMW đối với thương hiệu Alpina.

Trong quá khứ, một lãnh đạo của BMW từng hé lộ rằng bên cạnh 7 Series, mẫu BMW X7 sẽ là sản phẩm tiếp theo được phát triển phiên bản Alpina.

Ngoài xe động cơ đốt trong, lãnh đạo Alpina cho biết hãng cũng đang nghiên cứu một mẫu xe điện hiệu suất cao. Dẫu vậy, trong giai đoạn đầu, trọng tâm phát triển vẫn sẽ tập trung vào các dòng xe sử dụng động cơ truyền thống.