Loạt xe 7 chỗ 'đua' giảm giá đón hè

Lê Tuấn

TPO - Cuộc đua giảm giá ở nhóm xe gia đình 7 chỗ đang nóng lên trong tháng 5 với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Santa Fe hay Kia Carnival. Giá trị khuyến mãi dao động từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Tại Việt Nam, nhóm xe đa dụng 7 chỗ, đặc biệt là phân khúc MPV cỡ nhỏ đang là một trong những dòng xe được người tiêu dùng ưa chuộng hàng đầu.

Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi, phù hợp cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ lẫn phục vụ gia đình. Đây cũng là phân khúc thường xuyên được các hãng áp dụng khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng.

Bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt tung chương trình ưu đãi lớn nhằm kích cầu khách hàng, khiến thị trường xe 7 chỗ trở nên sôi động hơn trong tháng 5.

Ở nhóm MPV cỡ nhỏ dùng động cơ xăng, Mitsubishi Xpander là cái tên nổi bật nhất khi liên tục dẫn đầu doanh số và tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ. Một trong những lợi thế của mẫu xe Nhật này là thường xuyên được ưu đãi có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trong tháng này, khách mua Xpander được tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ 67-80 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, mức giảm cao nhất áp dụng cho các bản AT Premium (659 triệu đồng) và Xpander Cross (699 triệu đồng).

Trong khi đó, bộ đôi Veloz Cross (638-660 triệu đồng) và Avanza Premio (558-598 triệu đồng) được Toyota hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng. Giá trị ưu đãi quy đổi của Avanza Premio dao động khoảng 65-70 triệu, còn Veloz Cross ở mức 73-75 triệu đồng.

Ngoài bộ ba trên, một mẫu MPV Nhật Bản khác là Honda BR-V (629-705 triệu đồng) cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 5, tương đương giảm khoảng 31,5-35,3 triệu đồng.

Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid (từ 599 triệu đồng) được áp dụng chương trình ưu đãi quy đổi cao nhất tới 55 triệu đồng cho xe đời 2025, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng. Các xe đời 2026 nhận hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng.

Đáng chú ý, Hyundai Stargazer (489-617 triệu đồng) vừa ra mắt bản nâng cấp tại Việt Nam đã nhanh chóng được áp dụng chương trình kích cầu. Trong tháng 5, mẫu MPV Hàn Quốc được ưu đãi tối đa tới 107 triệu đồng.

Cũng ở nhóm xe Hàn, theo trang chủ Kia Việt Nam, mẫu MPV cỡ nhỏ Carens (579-639 triệu đồng) có mức ưu đãi từ 10-20 triệu đồng. Trong khi đó, dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival được khuyến mãi từ 20-70 triệu đồng. Mức ưu đãi cao nhất áp dụng cho phiên bản Carnival 2.2D Signature 7S​ (giá 1,569 tỷ đồng).

Ở nhóm xe điện, bộ đôi MPV của VinFast là Limo Green và VF MPV 7 đang được ưu đãi tối đa 9% giá xe. Trong đó, giá lăn bánh của Limo Green sau khi trừ ưu đãi hiện ở mức dưới 700 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất thị trường từ đầu năm, đạt 18.951 chiếc.

Mẫu MPV điện Trung Quốc BYD M6 cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá kích cầu mùa hè. Theo đó, M6 bản Standard đang được hãng ưu đãi 40 triệu đồng cho xe số VIN 2025 và 20 triệu đồng cho xe số VIN 2026.

Bên cạnh MPV, các hãng xe còn đang giảm giá một số dòng SUV 7 chỗ. Trong đó, Mitsubishi Destinator tiếp tục được hỗ trợ 35 triệu đồng cho cả hai phiên bản, đưa giá bán xuống còn 745-820 triệu đồng.

Trong khi đó, các phiên bản của Mazda CX-8 (từ 899 triệu đồng) được ưu đãi từ 10-60 triệu đồng trong tháng 5. Cùng phân khúc với CX-8 là Hyundai Santa Fe được giảm nhiều hơn, với tổng giá trị ưu đãi khoảng 220 triệu đồng, áp dụng tuỳ theo từng phiên bản và năm sản xuất của xe

Ước tính, giá khởi điểm sau khuyến mãi của mẫu SUV Hàn Quốc này có thể được giảm xuống còn dưới 1 tỷ đồng. Mức giảm hàng trăm triệu của Santa Fe không chỉ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

