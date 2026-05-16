Honda City bản mới lộ diện

TPO - Mẫu sedan Honda City vừa có màn lộ diện hoàn toàn không che chắn tại Ấn Độ, hé lộ rõ những thay đổi về thiết kế phần đầu xe.

Theo Rushlane, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Honda City sẽ được giới thiệu tại Ấn Độ trong tháng này. Trước ngày ra mắt chính thức, mẫu sedan đã có lần đầu lộ diện không che chắn ngoài đường phố.

Hình ảnh hiện trường cho thấy Honda City 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới lấy cảm hứng từ các mẫu xe toàn cầu gần đây của Honda như Prelude hay Accord.

Honda City 2026 lộ diện không ngụy trang tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu sedan cỡ B có diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn, với phần đầu dựng đứng tạo cảm giác cứng cáp hơn nhưng vẫn giữ dáng sedan quen thuộc.

Lưới tản nhiệt cũng được làm mới với kích thước lớn hơn và họa tiết mới. City facelift được trang bị cụm đèn LED mới tích hợp dải đèn định vị ban ngày, logo Honda đặt trên nắp ca-pô. Cách bố trí mới giúp phần đầu xe trông rộng và liền mạch hơn.

Cản trước cũng được tinh chỉnh với các hốc gió góc cạnh và khu vực hút gió trung tâm thiết kế tối giản hơn.

Ở thân xe, thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên, dù nhiều khả năng các phiên bản cao cấp sẽ được bổ sung bộ mâm hợp kim mới. Phía sau xe dự kiến có thay đổi nhẹ ở cụm đèn hậu và cản sau.

Khoang nội thất được cho là chỉ nâng cấp nhẹ. Tuy nhiên, Honda nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm trang bị nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc.

Một số trang bị được kỳ vọng xuất hiện gồm màn hình giải trí kích thước lớn hơn, camera 360 độ, cụm đồng hồ kỹ thuật số mới hay ghế trước thông gió.

Gói an toàn Honda SENSING hiện bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh giảm va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn và đèn pha tự động.

Về vận hành, Honda City 2026 dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Xe đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT.

Những nâng cấp tập trung vào thiết kế và trang bị được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sức cạnh tranh cho City trong phân khúc sedan cỡ B. Tuy nhiên, áp lực dành cho mẫu xe này sẽ không nhỏ khi Toyota Vios, Hyundai Accent hay nhiều mẫu sedan mới từ Trung Quốc liên tục bổ sung công nghệ và giảm giá để hút khách.

Tại Việt Nam, City cũng là mẫu xe bán tốt nhất của mảng ô tô Honda với 2.165 chiếc bán ra từ đầu năm. Với mức doanh số này, dòng xe Nhật Bản đang xếp thứ hai ở phân khúc sedan cỡ B, chỉ sau Toyota Vios.