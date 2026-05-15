Xe

Ngắm dàn xe Mercedes cổ hội tụ tại Hà Nội

Lê Tuấn

TPO - Thương hiệu Đức đưa đến Hà Nội những mẫu xe di sản cùng huyền thoại Mercedes‑Benz SLR McLaren.

Mới đây, đoàn xe kỷ niệm 140 năm của Mercedes-Benz﻿ đã có dịp dừng chân tại Hà Nội. Đáng chú ý, bên lề sự kiện kỷ niệm, hãng xe sang Đức còn trưng bày nhiều xe cổ cùng mẫu Mercedes‑Benz McLaren SLR huyền thoại.
Được biết đến với tên gọi “mũi tên bạc”, Mercedes‑Benz McLaren SLR﻿ là một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng nhất đầu thế kỷ 21, đánh dấu sự kết hợp lịch sử giữa Mercedes-Benz và McLaren - đội đua F1 từng thống trị nhiều mùa giải giai đoạn 1990-2000.
Chiếc xe có phần thân bằng sợi carbon siêu nhẹ, nắp capo kéo dài mang tinh thần xe đua cổ điển, cùng thiết kế cửa cánh bướm mở dạng cánh hướng lên.
Xe được trang bị khối động cơ V8 Supercharged do AMG chế tác thủ công, cho công suất 617 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h khoảng 3,8 giây giúp Mercedes‑Benz McLaren SLR trở thành một trong những mẫu xe nhanh nhất thế giới vào thời điểm ra mắt.
Theo tìm hiểu, đây là chiếc Mercedes-Benz McLaren SLR màu bạc đầu tiên và hiếm hoi tại Việt Nam. Chiếc xe này thường xuyên xuất hiện trong các bộ sưu tập xe biểu tượng tại TP.HCM.
Mercedes-Benz 280 S (W108) từng là biểu tượng của dòng sedan hạng sang﻿ cuối thập niên 1960, sở hữu thiết kế tối giản, thanh lịch, tỷ lệ cân đối cùng khả năng vận hành bền bỉ. Đây cũng là một trong những mẫu xe đặt nền móng cho thiết kế của S-Class hiện đại sau này.
Chiếc Mercedes-Benz 280 S được trưng bày thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm xe cổ﻿ tại Việt Nam. Chiếc xe hiện tại là thành quả của hành trình phục chế kéo dài gần 5 năm, với sự góp sức của nhiều chuyên gia phục chế xe Đức lâu năm tại TPHCM.
Mercedes‑Benz W111 là một mẫu xe sang﻿ trọng được Daimler Benz sản xuất từ năm 1959 đến 1971. Trong đó, phiên bản Mercedes-Benz 220 S là đại diện tiêu biểu, được xem như một trong những dòng xe đặt nền móng cho thế hệ sedan sang trọng của Mercedes-Benz﻿ sau này.
Chiếc xe được trưng bày từng thuộc sở hữu của Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (1921-2003), gắn bó với ông trong nhiều năm.
Sau khi miền Nam được giải phóng, chiếc xe được điều ra Hà Nội và tạm thời phục vụ công tác tại Ngân hàng Trung ương dưới quyền ông Cao Sĩ Kiêm. Đến năm 1994, chiếc xe được một nhà sưu tầm xe mua lại và gìn giữ cho đến nay.
Đáng chú ý, trong hành trình kỷ niệm 140 năm kể từ khi chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi Carl Benz, hãng xe Đức còn đưa tới Việt Nam mẫu S-Class﻿ facelift mới.
Trước khi có mặt tại Hà Nội, ba chiếc S-Class bản mới đã đi qua Lào Cai và Sa Pa. Sau khi rời Thủ đô, đoàn xe “140 Years. 140 Places.” sẽ lần lượt di chuyển tới Ninh Bình, Phong Nha – Kẻ Bàng, Huế, Đà Nẵng và Hội An trước khi tiếp tục hành trình khu vực.
Theo hãng xe Đức, Việt Nam là điểm đến đặc biệt tại khu vực châu Á trong hành trình kỷ niệm 140 năm trên toàn cầu. Theo kế hoạch, đoàn xe sẽ đi qua 140 điểm đến, qua 6 châu lục với tổng chặng đường 50.000km trước khi quay trở về Stuttgart, Đức.
