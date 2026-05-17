Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều mẫu ô tô mới đổ bộ thị trường Việt cuối tháng 5

Lê Tuấn

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn cuối tháng 5 trở nên sôi động với hàng loạt mẫu xe mới rục rịch ra mắt, từ SUV điện thế hệ mới của VinFast, hai mẫu Peugeot hay các xe Jeep và RAM do Thaco phân phối.

Một trong những mẫu xe mới nổi bật và được mong chờ nhiều nhất trong tháng này là SUV điện mới đến từ VinFast. Hãng mới chỉ hé lộ hình ảnh bóng mờ của xe kèm mốc thời gian ra mắt vào ngày 20/5 tới đây.

Trước đó, trên các diễn đàn ô tô lan truyền các hình ảnh rò rỉ về một mẫu xe mới có gắn logo VF 8 phía sau cốp, làm dấy lên đồn đoán về khả năng thế hệ mới của VF 8 sắp được giới thiệu.

Dẫu vậy, VinFast chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin trên nên tên gọi và thông số cụ thể của mẫu xe mới sẽ phải chờ tới ngày công bố vào 20/5 tới.

vinfast-vf-8-moi.jpg
Hình ảnh 'nhá hàng' mẫu xe điện mới của VinFast. Ảnh: VinFast

Bên cạnh VinFast, Thaco Auto mới đây cũng hé lộ về màn ra mắt của hai mẫu xe gầm cao mới mang thương hiệu Peugeot. Hình ảnh nhá hàng cho thấy đây là các mẫu Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Trước đó, cả hai mẫu xe Peugeot này từng nhiều lần bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam cũng như xuất hiện tại trung tâm kiểm định khí thải.

Những chiếc xe lộ diện khi đó đều mang thiết kế tương đồng phiên bản quốc tế, trong đó nổi bật nhất là kiểu dáng SUV coupe hoàn toàn mới, khác biệt đáng kể so với bản tiền nhiệm.

peugeot-moi.jpg
Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới sắp ra mắt tại nước ta. Ảnh: Peugeot Việt Nam

Theo thông tin từ fanpage chính thức của hãng, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam ngày 23/5.

Cùng ngày, Thaco Auto cũng sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm ô tô thuộc thương hiệu JeepRAM. Trước đó, các mẫu xe Jeep và RAM được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi đơn vị khác là JVA (Jeep Vietnam Automobiles) từ năm 2021.

Như vậy, với thêm 2 hãng xe mới, Thaco Auto sẽ phân phối tổng cộng 7 thương hiệu ô tô con gồm Mazda, Kia, BMW, MINI, Peugeot, Jeep và RAM.

Trong đó, 3 thương hiệu cùng tập đoàn Stellantis là Peugeot, Jeep và RAM sẽ được bố trí trong cùng một hệ thống showroom của Thaco Auto.

64006061852107705658136811539928169483415296n-1771935968037-17719359682871994900712.jpg
Logo thương hiệu Jeep và RAM xuất hiện tại một showroom ở Hà Nội, đặt cùng không gian với Peugeot. Ảnh: ST

Vốn được định vị thuộc nhóm “xe chơi” hướng đến những khách hàng chịu chi, các mẫu Jeep và RAM sẽ là những sản phẩm để mở rộng tệp khách hàng, hướng tới thị trường ngách và không kỳ vọng mang về doanh số cao như Mazda hay Kia.

Nhưng với tiềm lực và dây chuyền sản xuất sẵn có từ Thaco Auto, giá bán của những mẫu xe như Jeep Grand Cherokee, Wrangler hay RAM 1500 TRX được kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận hơn so với các phiên bản được nhập khẩu trước đây.

Nhìn chung, thị trường ô tô Việt Nam tháng 5 không chỉ nóng lên với cuộc đua giảm giá của các hãng mà còn sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều mẫu mã mới. Trước những cái tên kể trên, một số mẫu xe mới nổi bật đã lần lượt ra mắt khách Việt gồm Ford Ranger Raptor V6, Ford Everest 2026, Audi S6 Sportback e-tron hay loạt xe thể thao của Lotus.

Lê Tuấn
#xe mới ra mắt #ô tô mới ra mắt #vinfast #xe điện mới vinfast #vf 8 mới #peugeot 3008 #peugeot 5008 #Jeep #RAM #Thaco Auto

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe