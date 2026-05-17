Nhiều mẫu ô tô mới đổ bộ thị trường Việt cuối tháng 5

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn cuối tháng 5 trở nên sôi động với hàng loạt mẫu xe mới rục rịch ra mắt, từ SUV điện thế hệ mới của VinFast, hai mẫu Peugeot hay các xe Jeep và RAM do Thaco phân phối.

Một trong những mẫu xe mới nổi bật và được mong chờ nhiều nhất trong tháng này là SUV điện mới đến từ VinFast. Hãng mới chỉ hé lộ hình ảnh bóng mờ của xe kèm mốc thời gian ra mắt vào ngày 20/5 tới đây.

Trước đó, trên các diễn đàn ô tô lan truyền các hình ảnh rò rỉ về một mẫu xe mới có gắn logo VF 8 phía sau cốp, làm dấy lên đồn đoán về khả năng thế hệ mới của VF 8 sắp được giới thiệu.

Dẫu vậy, VinFast chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin trên nên tên gọi và thông số cụ thể của mẫu xe mới sẽ phải chờ tới ngày công bố vào 20/5 tới.

Hình ảnh 'nhá hàng' mẫu xe điện mới của VinFast. Ảnh: VinFast

Bên cạnh VinFast, Thaco Auto mới đây cũng hé lộ về màn ra mắt của hai mẫu xe gầm cao mới mang thương hiệu Peugeot. Hình ảnh nhá hàng cho thấy đây là các mẫu Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Trước đó, cả hai mẫu xe Peugeot này từng nhiều lần bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam cũng như xuất hiện tại trung tâm kiểm định khí thải.

Những chiếc xe lộ diện khi đó đều mang thiết kế tương đồng phiên bản quốc tế, trong đó nổi bật nhất là kiểu dáng SUV coupe hoàn toàn mới, khác biệt đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới sắp ra mắt tại nước ta. Ảnh: Peugeot Việt Nam

Theo thông tin từ fanpage chính thức của hãng, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam ngày 23/5.

Cùng ngày, Thaco Auto cũng sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm ô tô thuộc thương hiệu Jeep và RAM. Trước đó, các mẫu xe Jeep và RAM được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi đơn vị khác là JVA (Jeep Vietnam Automobiles) từ năm 2021.

Như vậy, với thêm 2 hãng xe mới, Thaco Auto sẽ phân phối tổng cộng 7 thương hiệu ô tô con gồm Mazda, Kia, BMW, MINI, Peugeot, Jeep và RAM.

Trong đó, 3 thương hiệu cùng tập đoàn Stellantis là Peugeot, Jeep và RAM sẽ được bố trí trong cùng một hệ thống showroom của Thaco Auto.

Logo thương hiệu Jeep và RAM xuất hiện tại một showroom ở Hà Nội, đặt cùng không gian với Peugeot. Ảnh: ST

Vốn được định vị thuộc nhóm “xe chơi” hướng đến những khách hàng chịu chi, các mẫu Jeep và RAM sẽ là những sản phẩm để mở rộng tệp khách hàng, hướng tới thị trường ngách và không kỳ vọng mang về doanh số cao như Mazda hay Kia.

Nhưng với tiềm lực và dây chuyền sản xuất sẵn có từ Thaco Auto, giá bán của những mẫu xe như Jeep Grand Cherokee, Wrangler hay RAM 1500 TRX được kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận hơn so với các phiên bản được nhập khẩu trước đây.

Nhìn chung, thị trường ô tô Việt Nam tháng 5 không chỉ nóng lên với cuộc đua giảm giá của các hãng mà còn sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều mẫu mã mới. Trước những cái tên kể trên, một số mẫu xe mới nổi bật đã lần lượt ra mắt khách Việt gồm Ford Ranger Raptor V6, Ford Everest 2026, Audi S6 Sportback e-tron hay loạt xe thể thao của Lotus.