Tài xế không bị phạt khi đèn bất ngờ "nhảy" xanh sang đỏ

TPO - Cục CSGT cho biết sẽ không xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu trong trường hợp hệ thống đèn bị lỗi, hỏng, áp dụng với mọi hình thức ghi nhận như trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát.

Theo Cục CSGT, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thắc mắc liên quan tới việc người điều khiển xe đang chạy gặp đèn tín hiệu bị lỗi, như nháy đỏ liên tục hoặc đang đèn xanh nhưng chưa hết thời gian đếm ngược đã chuyển sang đỏ.

Không ít người bày tỏ băn khoăn: trong những trường hợp như trên, người tham gia giao thông có bị xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu hay không?

Một trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi và tài xế không bị xử phạt. Video: Cục CSGT

Giải đáp về vấn đề này, Cục CSGT khẳng định sẽ không xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu trong trường hợp hệ thống đèn bị lỗi hoặc hỏng, kể cả khi vi phạm được phát hiện trực tiếp hay thông qua camera giám sát.

Theo Cục CSGT, các tình huống như đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ liên tục, đang đèn xanh nhưng bộ đếm thời gian chưa hết đã chuyển sang đỏ hoặc đèn giao thông hoạt động bất thường đều được xác định là lỗi kỹ thuật của hệ thống.

Cơ quan chức năng cho biết, nếu bị dừng xe do lỗi vượt đèn đỏ trong lúc đèn tín hiệu gặp sự cố, người điều khiển phương tiện có thể phản ánh trực tiếp với cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ để được xem xét.

Đối với các trường hợp nhận thông báo phạt nguội qua hệ thống camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người dân có quyền yêu cầu xem toàn bộ hình ảnh, video vi phạm để xác định hệ thống đèn tín hiệu tại thời điểm đó có hoạt động bình thường hay không.

Ngoài ra, người tham gia giao thông cũng có thể cung cấp thêm hình ảnh, video từ camera hành trình hoặc camera của người dân khu vực xung quanh để chứng minh đèn tín hiệu bị lỗi hoặc hư hỏng.

Cục CSGT khuyến cáo, khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông hoạt động bất thường, người dân nên chủ động thông báo cho Cục CSGT hoặc Phòng CSGT địa phương thông qua các số điện thoại công khai và kênh tiếp nhận thông tin để kịp thời kiểm tra, khắc phục.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX). Trường hợp gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô, tài xế sẽ bị phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.