GAC Việt Nam gia tăng đặc quyền cho khách hàng sở hữu xe trong tháng 05/2026

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, GAC Việt Nam triển khai chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng trong tháng 05/2026 với hàng loạt quyền lợi sở hữu được nâng cấp cho GAC All-New M8. Đây đồng thời là lời cảm ơn dành cho những khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Bước vào mùa hè – thời điểm nhu cầu di chuyển và du lịch gia đình gia tăng – GAC Việt Nam mang đến nhiều ưu đãi dành cho GAC All-New M8 và GAC All-New GS8. Trong đó, GAC All-New M8 tiếp tục nổi bật với hệ quyền lợi hậu mãi toàn diện hàng đầu phân khúc.

Không chỉ là một chiếc xe, mà là giá trị sở hữu dài hạn

Thay vì tập trung vào ưu đãi ngắn hạn, GAC Việt Nam lựa chọn gia tăng trải nghiệm sở hữu thông qua chương trình “7-7-7: Ultimate Peace of Mind” – gói quyền lợi được xây dựng nhằm mang đến sự an tâm lâu dài cho khách hàng.

Với mức giá niêm yết từ 1.799.000.000 VNĐ, khách hàng sở hữu GAC All-New M8 trong tháng 05/2026 sẽ nhận được:

● 7 năm bảo hành chính hãng

● 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7

● 7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ

● ĐẶC BIỆT: Miễn phí toàn bộ vật tư và tiền công bảo dưỡng trong suốt 7 năm(*)

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình nằm ở giá trị sử dụng thực tế. Chính sách bảo dưỡng miễn phí toàn phần giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí vận hành trong nhiều năm, đồng thời tăng sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe.

Gia tăng quyền lợi, giữ vững giá trị

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh bằng ưu đãi giá, GAC Việt Nam theo đuổi định hướng nâng cao giá trị sở hữu nhằm bảo vệ định vị sản phẩm và giá trị xe trong tương lai.

Ông Euwin Goh Hong Yu chia sẻ: “Với GAC All-New M8, chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ một mẫu xe cao cấp mà còn là trải nghiệm sở hữu bền vững với những quyền lợi thiết thực dành cho khách hàng.”

Bên cạnh đó, GAC Việt Nam cũng áp dụng các giải pháp tài chính linh hoạt. Trong tháng 05/2026, GAC All-New GS8 có mức trả góp từ 16 triệu đồng/tháng (giá niêm yết từ 1.269.000.000 VNĐ), đi kèm ưu đãi lãi suất từ các đối tác tài chính uy tín.

Chương trình áp dụng trên toàn quốc từ ngày 01/05/2026 đến hết ngày 31/05/2026 tại hệ thống đại lý ủy quyền của GAC Việt Nam.

GAC ALL-NEW M8 – Tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV cỡ lớn

GAC All-New M8 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và sự tinh xảo tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt tạo hình từ 10 thanh mạ crôm, kéo dài từ dưới nắp capo xuống đến khu vực cản trước lấy cảm hứng từ hình tượng vua sư tử, tạo nên hiệu ứng về thị giác ấn tượng. Hệ thống đèn pha LED với 388 điểm LED có khả năng tự điều chỉnh góc chiếu phù hợp, thiết kế hài hòa cùng thông báo đèn mở, đèn chờ dẫn đường và tự động thích ứng.

Mẫu xe GAC All-New M8

Bên trong, GAC All-New M8 mang đến không gian trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho cả người lái và hành khách. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, tích hợp tính năng chỉnh điện và hỗ trợ sưởi ấm, làm mát giúp hành khách cảm thấy thoải mái. Ghế lái điều chỉnh 12 hướng (chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ tựa lưng 4 hướng) cùng chức năng nhớ vị trí giúp cho tài xế dễ dàng tùy chỉnh phù hợp với mọi tư thế ngồi. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với ghế hạng thương gia ở hàng ghế thứ hai, tích hợp bàn làm việc gập gọn, đi kèm chức năng massage 10 điểm giúp giảm căng thẳng trong các chuyến đi xa.

Nội thất GAC All-New M8 tiện nghi, hiện đại

An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống 7 túi khí toàn diện. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm như: Camera 360 độ, Cảnh báo lệch làn đường (LDW), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), Cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA), Cảnh báo điểm mù (BSD), Cảnh báo & hỗ trợ phanh phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ phanh (RCTA+RCTB), Cảnh báo va chạm từ phía sau (RAW)...

GAC ALL-NEW GS8 – Thế hệ mới, uy thế mới

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi vượt kỳ vọng. Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái đầm chắc, chính xác, chinh phục mọi địa hình. Khung gầm công nghệ MegaStar cấu trúc thép cường lực, hệ thống treo độc lập, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp xe vận hành ổn định và an toàn trên những chuyến hành trình xa.

Mẫu xe GAC All-New GS8

Không gian cabin thể hiện sự tỉ mỉ và chỉn chu với cụm màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 14.6" và màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin LCD 12.3" tích hợp đầy đủ kết nối với thiết bị di động, ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống 8 loa cho chất lượng âm thanh tách bạch và có chiều sâu.

Khoang lái mẫu xe GAC All-New GS8

GAC All-New GS8 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên đường, tiêu biểu có thể kể đến như: Camera 360 độ, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC), Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA), Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) và nhiều tính năng khác.

Với thiết kế đầy uy quyền, tiện nghi và trang bị an toàn chuẩn SUV hạng sang, cùng mức giá cạnh tranh, GAC All-New GS8 là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV toàn diện – vừa mạnh mẽ, bền bỉ, vừa thông minh và an toàn.

