Sedan đầu bảng của Hyundai hút khách ngay sau khi ra mắt

TPO - Hyundai cho biết phiên bản mới của dòng sedan cỡ lớn Grandeur đã thu về hơn 10.000 đơn đặt đặt hàng ngay ngày đầu ra mắt, đạt mức cao thứ hai lịch sử Hàn Quốc với một bản nâng cấp.

Cụ thể, Hyundai Motor vừa công bố phiên bản nâng cấp (facelift) New Grandeur đã ghi nhận tới 10.277 đơn đặt hàng ngay trong ngày đầu mở bán.

Thành tích này giúp mẫu xe trở thành phiên bản facelift có lượng đặt cọc ngày đầu cao thứ hai trong lịch sử ngành ô tô Hàn Quốc, chỉ xếp sau Grandeur thế hệ thứ 6 (IG) ra mắt năm 2019 với 17.294 đơn.

Kết quả này khẳng định sức hút mạnh mẽ của dòng Grandeur tại Hàn Quốc, bất chấp xu hướng thị trường hiện nghiêng về SUV và xe điện.

Theo giới phân tích, thành công bước đầu của mẫu New Grandeur đến từ chiến lược nâng cấp toàn diện của Hyundai, thay vì chỉ tinh chỉnh nhẹ như các bản facelift thông thường.

Mẫu sedan đầu bảng của Hyundai được thay đổi mạnh ở cả ngoại thất lẫn nội thất, gần như một thế hệ mới. Trong đó, trải nghiệm số hóa được chú trọng với hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect thế hệ mới.

Hyundai cho biết đây là một trong những yếu tố thu hút khách hàng mạnh nhất trong giai đoạn mở bán đầu tiên.

Về hệ truyền động, các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống vẫn chiếm ưu thế với 58% tổng số hợp đồng đặt mua. Với nguồn cung dồi dào, phiên bản này có khả năng được bàn giao sớm hơn nên được nhiều khách hàng lựa chọn.

Trong khi đó, biến thể hybrid chiếm khoảng 40% lượng đơn đặt hàng. Con số cho thấy nhu cầu lớn đối với xe điện hóa, dù thời gian bàn giao dự kiến phải chờ đến nửa cuối năm 2026.

Dữ liệu mở bán cũng cho thấy xu hướng khách hàng ngày càng chuộng các phiên bản cao cấp. Biến thể Calligraphy đầu bảng chiếm tới 41% tổng số đơn hàng trong ngày đầu tiên, tăng mạnh so với mức 29% của thế hệ Grandeur trước đó.

Phía hãng xe Hàn Quốc cho biết, lượng quan tâm lớn dành cho Grandeur mới phản ánh kỳ vọng cao của khách hàng đối với thiết kế, giá trị sản phẩm và nâng cấp công nghệ, bất chấp xu hướng chuyển dịch sang SUV và xe điện của toàn ngành.

Nhưng để có được những nâng cấp trên, giá bán của Hyundai Grandeur mới đã tăng mạnh, với mức cao nhất lên tới khoảng 5,1 triệu won (khoảng 90 triệu đồng) dù chỉ là bản facelift. Trong đó, phiên bản hybrid Calligraphy cao cấp có giá khởi điểm từ 60,6 triệu won (khoảng 1,06 tỷ đồng).