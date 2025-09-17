Xe điện của Audi gây sốt khi vừa ra mắt

TPO - Mẫu xe điện AUDI E5 Sportback đã có màn ra mắt đầy ấn tượng tại thị trường Trung Quốc khi thu về hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong nửa tiếng mở bán.

Cụ thể, Liên doanh SAIC Audi thông báo mẫu xe mới AUDI E5 Sportback đã nhận được 10.153 đơn đặt hàng chỉ trong 30 phút đầu tiên mở bán. Đây là mẫu xe điện fastback hoàn toàn mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc, có giá bán khởi điểm từ 235.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 855 triệu đồng).

Việc thu về hơn 10.000 đơn đặt hàng ngay khi mở bán đánh dấu mở màn đầy ấn tượng của AUDI E5 Sportback khi gia nhập thị trường xe điện cỡ trung đầy cạnh tranh của Trung Quốc.

Tại đây, mẫu xe liên doanh Đức-Trung sẽ cạnh tranh với những Tesla Model 3, Nio ET5T và Zeekr 007 GT. Trong đó, Tesla Model 3 đang dẫn đầu phân khúc này với 17.739 xe bán ra trong tháng 8.

Tất cả các phiên bản của E5 Sportback đều được sản xuất tại nhà máy của SAIC Audi tại Thượng Hải và xây dựng trên nền tảng Advanced Digitised Platform do hai hãng đồng phát triển.

Mẫu xe liên doanh được bán dưới tên hãng AUDI viết hoa, là thương hiệu mới do liên doanh SAIC và Audi sáng lập. E5 Sportback cũng không có logo 4 vòng tròn đặc trưng của Audi, nhằm phân biệt với các mẫu xe điện do Audi tự phát triển.

Thiết kế của E5 Sportback mang nhiều nét thừa hưởng từ mẫu concept Audi E, với thân xe được làm phẳng tối ưu khí động học, qua đó đạt hệ số cản gió ấn tượng 0.252 Cd.

Hệ thống đèn chiếu sáng độc đáo với 942 bóng LED và gần 2.000 chi tiết tam giác có thể tạo hiệu ứng chuyển động. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.881 x 1.960 x 1.479 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm.

Bên trong cabin, E5 Sportback được trang bị màn hình tích hợp 59 inch, sử dụng chip xử lý của Qualcomm và chạy trên hệ điều hành Audi OS. Xe còn có giao diện điều khiển kỹ thuật số "Audi Island", gương chiếu hậu điện tử, và trợ lý ảo Audi Assistant tương tác bằng giọng nói.

Một số tiện nghi nổi bật khác gồm ghế sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và sạc điện thoại không dây. Các phiên bản cao cấp còn có thêm hệ thống treo khí nén, bộ giảm chấn thích ứng CDC, đèn nội thất tùy chỉnh và dàn âm thanh Bose 18 loa.

Về an toàn, E5 Sportback được trang bị 27 cảm biến, bao gồm cảm biến LiDAR, radar, cảm biến siêu âm và camera, kết hợp cùng chip Nvidia Orin-X. Mẫu xe này tích hợp công nghệ tự lái của Momenta, cho phép hỗ trợ di chuyển trong đô thị, đường cao tốc và tự động đỗ xe.

E5 Sportback có cả hai tùy chọn cấu hình dẫn động cầu sau và dẫn động 4 bánh. Phiên bản một động cơ cho công suất 300 hoặc 407 mã lực.

Trong khi đó, bản hai động cơ đạt 524 hoặc 780 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây. Pin CATL đi kèm có dung lượng 76,2 hoặc 100 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 773 km theo chuẩn CLTC.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC cho phép đi thêm 370 km sau 10 phút sạc, đồng thời được trang bị hệ thống bơm nhiệt tiêu chuẩn.