Toyota cùng hai hãng Nhật phải tạm dừng bán xe điện ở Mỹ

Lê Tuấn
TPO - Một đợt triệu hồi xe đang được triển khai dẫn tới việc ba hãng xe Nhật Bản là Toyota, Subaru và Lexus phải tạm ngừng bán ô tô điện tại Mỹ.

Ba thương hiệu Nhật Bản Toyota, SubaruLexus vừa công bố đợt triệu hồi 94.320 xe điện tại thị trường Mỹ, đồng thời tạm ngừng bán các mẫu xe đang có sẵn tại đại lý. Nguyên nhân đến từ lỗi hệ thống điều hòa không khí (HVAC) có thể khiến chức năng sưởi kính, khử sương và băng giá không hoạt động.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi lập trình khiến hệ thống HVAC có thể “kích hoạt chế độ an toàn, ngừng hoạt động của bộ sưởi và ảnh hưởng đến chức năng khử mờ kính”. Tình trạng này xảy ra trong một số điều kiện nhất định, đặc biệt khi máy nén điện gặp sự cố.

Trong điều kiện thời tiết lạnh, lỗi này có thể khiến hệ thống không loại bỏ được băng giá hoặc hơi nước trên kính lái, làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ tai nạn.

toyota-bz4x-vx-lexus-rz.jpg
Toyota bZ4X và phiên bản hạng sang Lexus RZ.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến các mẫu Toyota bZ4X (2023–2025), Subaru Solterra (2023–2025) và Lexus RZ (2023–2025). Trong đó, Toyota bZ4X chiếm số lượng lớn nhất với 41.499 xe cần được triệu hồi.

Bộ ba này sử dụng chung nền tảng e-TNGA và cũng là những sản phẩm xe thuần điện duy nhất của Toyota, Subaru và Lexus đang bán tại thị trường Mỹ tính tới thời điểm hiện tại. Phải đến đầu năm 2026, Subaru mới mở rộng dải sản phẩm xe điện với hai mẫu mới là Trailseeker và Uncharted.

1-subaru-solterra.jpg
Subaru Solterra 2025.

Toyota ban đầu được Bộ Giao thông Vận tải cảnh báo về vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, hãng khi đó cho rằng sự cố sẽ không nghiêm trọng do xe điện có hai nguồn nhiệt, một trong số đó vẫn duy trì hoạt động khi nguồn còn lại hỏng.

Nhưng các thử nghiệm trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt cho thấy hiệu suất sưởi kém hơn dự kiến. Một cuộc điều tra chi tiết sau đó phát hiện, nếu máy nén điện gặp sự cố, ECU của hệ thống HVAC có thể chuyển sang "chế độ an toàn”. Khi đó, cả hai nguồn nhiệt sẽ đều ngừng hoạt động, trái với giả định ban đầu của Toyota.

Theo Carscoops, sự cố này có thể được khắc phục khá đơn giản thông qua việc cập nhật phần mềm điều hòa. Kỹ thuật viên cũng sẽ kiểm tra và thay thế máy nén điện trên các xe Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ bị ảnh hưởng nếu cần thiết.

Lê Tuấn
#Toyota #Subaru #Lexus #xe điện #triệu hồi xe #Toyota bZ4X #Subaru Solterra #Lexus RZ

