Triệu hồi hơn 3.700 xe Hyundai Tucson ở Việt Nam để sửa lỗi

Lê Tuấn

TPO - Một số phiên bản của Hyundai Tucson có thể gặp hiện tượng cụm đồng hồ táp-lô hiển thị khởi động lại trong quá trình vận hành, gây gián đoạn hiển thị và cần được khắc phục qua cập nhật phần mềm.

Hyundai Thành Công thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với một số xe Hyundai Tucson được sản xuất, lắp ráp trong giai đoạn từ ngày 20/8/2025 đến 27/1/2026 theo chương trình toàn cầu của Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc.

Tổng cộng có 3.741 xe Tucson thuộc diện cần triệu hồi. Các mẫu xe này thuộc 4 phiên bản N Line, 1.6 Turbo, máy xăng Đặc biệt và máy dầu Đặc biệt. Trong đó, Tucson máy xăng Đặc biệt với 2.037 xe bị ảnh hưởng, 1.318 xe bản 1.6 Turbo, 328 xe bản N Line và máy dầu Đặc biệt có 58 xe.

Theo thông tin từ hãng xe Hàn, trong quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng, Hyundai ghi nhận trên một số xe có thể xuất hiện hiện tượng cụm đồng hồ táp-lô tự khởi động lại khi xe đang vận hành. Điều này khiến màn hình hiển thị bị gián đoạn tạm thời trước khi tự hoạt động bình thường trở lại.

Hyundai cho biết hiện tượng trên không ảnh hưởng đến khả năng vận hành tổng thể của xe, song có thể gây gián đoạn ngắn trong việc theo dõi thông tin vận hành. Vì vậy, hãng triển khai giải pháp cập nhật phần mềm điều khiển nhằm khắc phục triệt để lỗi này.

Dù chưa ghi nhận sự cố thực tế nào tại Việt Nam, Hyundai Thành Công vẫn chủ động thực hiện chương trình triệu hồi để tối ưu trải nghiệm sử dụng và đảm bảo quyền lợi cho chủ xe.

Toàn bộ xe Tucson thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra, cập nhật phần mềm miễn phí tại các đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trên toàn quốc. Chương trình bắt đầu triển khai từ ngày 18/5/2026 và kéo dài cho đến khi hoàn tất.

Theo Hyundai Thành Công, thời gian xử lý dự kiến khoảng 0,7 giờ cho mỗi xe với một kỹ thuật viên thực hiện.

Khách hàng có thể chủ động kiểm tra xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua số VIN/số khung trên website chính thức của Hyundai Thành Công, hoặc ứng dụng HyundaiMe.

Tại Việt Nam, Tucson hiện là dòng xe bán chạy hàng đầu của Hyundai Thành Công. Tính hết 4 tháng đầu năm 2026, mẫu SUV cỡ C này đã tích lũy được doanh số 3.145 chiếc, chỉ xếp sau đàn em Creta với khoảng cách vài chục xe.

