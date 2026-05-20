Cận cảnh xe điện giá rẻ mới của Skoda

TPO - Theo Motor1, mẫu crossover điện Epiq mới của Skoda phản ánh nỗ lực của Tập đoàn Volkswagen để cạnh tranh với các mẫu xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Sau Volkswagen ID. Polo và Cupra Raval, thêm một thương hiệu khác thuộc Tập đoàn Volkswagen chính thức gia nhập xu hướng phát triển xe điện cỡ nhỏ. Cụ thể, Skoda vừa cho ra mắt mẫu crossover điện cỡ nhỏ mang tên Epiq.

Đây là mẫu xe nhỏ nhất và dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm điện hóa của hãng. Tại một số thị trường châu Âu, giá bán của Epiq khởi điểm từ khoảng 26.000 euro (dưới 800 triệu đồng). Theo Motor1 và Carscoops, đây là một mức giá phải chăng.

Epiq cũng đánh dấu mẫu xe đầu tiên của Skoda áp dụng hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Modern Solid”. Xe sở hữu cụm đèn trước và sau hình chữ T đặc trưng, kết hợp kiểu dáng crossover gọn gàng.

Skoda Epiq có chiều dài 4.171 mm, rộng 1.798 mm và cao 1.581 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.601 mm nhờ sử dụng nền tảng xe điện chuyên dụng.

Khác với nhiều mẫu xe điện hiện đại dùng tay nắm cửa ẩn để tối ưu khí động học, Skoda vẫn giữ thiết kế tay nắm truyền thống. Dù vậy, Epiq vẫn đạt hệ số cản gió 0,275 nhờ hệ thống khe gió chủ động phía trước cùng bộ mâm khí động học kích thước từ 17-19 inch.

Khoang nội thất kết hợp giữa phong cách hiện đại và các nút bấm vật lý truyền thống. Xe được trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ kỹ thuật số 5,3 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 13 inch. Các phiên bản cao cấp bổ sung đèn viền nội thất, vật liệu mềm ở táp-lô và tapi cửa.

Dù thuộc phân khúc xe điện cỡ nhỏ, Epiq vẫn sở hữu khoang hành lý khá tốt với dung tích 475 lít. Khi gập hàng ghế sau, thể tích chứa đồ tăng lên 1.344 lít. Ngoài ra, xe còn có thêm khoang chứa nhỏ phía trước dành cho cáp sạc.

Epiq là mẫu xe thương mại đầu tiên của Skoda sử dụng nền tảng MEB+ mới, phát triển riêng cho các mẫu xe điện dẫn động cầu trước.

Xe có ba cấu hình mô-tơ điện với công suất lần lượt 114 mã lực, 133 mã lực và 208 mã lực. Bản cao cấp sử dụng pin NMC dung lượng thực 51,7 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 440 km/lần sạc. Hai phiên bản còn lại dùng pin LFP 37 kWh với tầm hoạt động khoảng 310 km.

Skoda cho biết bản pin lớn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 125 kW, cho phép sạc từ 10-80% trong khoảng 24 phút. Trong khi đó, bản pin LFP hỗ trợ sạc nhanh tối đa 90 kW và cần khoảng 28 phút để đạt cùng mức pin.

Trong giai đoạn đầu, Skoda còn cung cấp phiên bản đặc biệt Epiq First Edition sử dụng cấu hình động cơ và pin của bản Epiq 55 cao nhất. Bản này có một số điểm nhấn khác biệt gồm: sơn hai tông màu (mui đen), các chi tiết trang trí màu cam Navajo tại cản trước/sau, mâm hợp kim 20 inch, vô-lăng thể thao ba chấu thêu chỉ đỏ và dây đai an toàn màu cam.

Tại Việt Nam, thương hiệu Skoda thông qua liên doanh với TC Group có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện ở nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) từ năm 2026. Mẫu đầu tiên ra mắt dự kiến sẽ là Enyaq, còn Elroq có thể được trình làng sau.