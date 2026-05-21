Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Đối thủ của Porsche Taycan chính thức lộ diện

Trường Vũ

TPO - Hướng tới cạnh tranh với Porsche Taycan và Audi e-tron GT, mẫu xe điện Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe được trang bị những công nghệ vận hành và các tính năng tiên tiến nhất của hãng xe Đức.

Mercedes-AMG chính thức vén màn mẫu GT 4-Door Coupe thuần điện hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến điện hóa của dòng xe hiệu suất cao AMG. Đây cũng là phiên bản kế nhiệm của AMG GT 4-Door Coupe động cơ V8 hybrid trước đây.

mercedes-amg-gt-4-door-4340.jpg

Mẫu coupe 4 cửa này được phát triển trên nền tảng AMG.EA hoàn toàn mới, lấy cảm hứng trực tiếp từ concept AMG GT XX ra mắt năm ngoái. Thiết kế thực tế có nhiều thay đổi so với bản concept nhưng vẫn giữ phong cách đậm chất tương lai và thể thao.

mercedes-amg-gt-4-door-9142.jpg

Điểm nhấn nằm ở đường mái dốc và lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn. Cụm đèn chiếu sáng hình sao ba cánh kết hợp dải LED định vị có nét tương đồng với mẫu CLA thuần điện mới.

mercedes-amg-gt-4-door-538.jpg

Ở phía sau, cụm đèn hậu 3 bóng mỗi bên được bao trong một dải ốp màu đèn, giống với các mẫu xe Mercedes-Benz mới nhất như GLC EV, C-Class EV, GLE và GLS facelift.

mercedes-amg-gt-4-door-6968.jpg

Yếu tố khí động học cũng đóng vai trò quan trọng trong thiết kế của AMG GT 4-Door mới. Xe được trang bị cánh gió thích ứng và bộ khuếch tán gió phía sau có khả năng mở rộng từ cản sau, nhằm tối ưu khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Theo Mercedes-AMG, sự kết hợp này giúp cải thiện luồng không khí lưu thông quanh thân xe, đồng thời mang lại hệ số cản gió chỉ 0,22 Cd – một con số rất thấp trong phân khúc sedan hiệu suất cao thuần điện.

mercedes-amg-gt-4-door-9871.jpg

Được định vị là mẫu xe cạnh tranh với Porsche Taycan và Audi e-tron GT, mẫu xe điện hiệu suất cao của Mercedes-AMG gây chú ý nhờ sức mạnh vượt trội cùng hàng loạt công nghệ vận hành mới nhằm mang lại cảm giác lái đặc trưng AMG.

mercedes-amg-gt-4-door-8359.jpg

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 106 kWh kết hợp kiến trúc điện 800V cùng ba mô-tơ điện thế hệ mới. Phiên bản cao cấp GT 63 4Matic+ cho công suất tối đa 1.153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.000 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control. Trong khi đó, bản GT 55 có công suất 805 mã lực.

Mẫu coupe điện này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,1 giây, đạt 200 km/h sau 6,8 giây. Khi trang bị gói Driver’s Package, tốc độ tối đa được nâng lên 300 km/h.

mercedes-amg-gt-4-door.jpg

Với nền tảng mới, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe có thể sạc nhanh DC công suất tối đa 600 kW, cho phép nạp từ 10-80% pin chỉ trong 11 phút. Chỉ với 10 phút sạc, xe có thể bổ sung khoảng 460 km phạm vi hoạt động.

Theo công bố của hãng, phiên bản GT 63 có tầm hoạt động tối đa khoảng 696 km/lần sạc, trong khi GT 55 đạt khoảng 700 km.

mercedes-amg-gt-4-door-3770.jpg

Mercedes-AMG cũng tích hợp nhiều công nghệ nhằm tăng trải nghiệm vận hành. Xe được trang bị núm điều chỉnh phản hồi hệ truyền động và hệ thống Agility Control giúp thay đổi đặc tính vào cua thông qua phân bổ mô-men xoắn biến thiên.

mercedes-amg-gt-4-door-6818.jpg

Ngoài ra, xe còn có 9 cấp độ kiểm soát lực kéo cùng 7 chế độ lái. Hệ thống AMGFORCE S+ mô phỏng âm thanh động cơ V8 AMG GT R kết hợp giả lập chuyển số tương tự Hyundai Ioniq 5 N.

Về khung gầm, mẫu coupe điện mới sử dụng hệ thống treo khí nén AMG Active Ride Control với công nghệ cân bằng chống lật bán chủ động, giảm xóc điều chỉnh độ nén và độ đàn hồi.

mercedes-amg-gt-4-door-1087.jpg

Hệ thống đánh lái bánh sau cũng được tích hợp, bên cạnh phanh carbon-ceramic phía trước và phanh thép phía sau là trang bị tiêu chuẩn.

mercedes-amg-gt-4-door-9086.jpg

Không gian nội thất được thiết kế lại hoàn toàn so với bản động cơ đốt trong trước đây. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm 14 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và tùy chọn thêm màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước.

mercedes-amg-gt-4-door-9070.jpg
﻿mercedes-amg-gt-4-door-2302-1183.jpg
mercedes-amg-gt-4-door-871.jpg

Khoang cabin sử dụng nhiều chi tiết sợi carbon, hệ thống đèn viền nội thất cùng trần kính toàn cảnh Sky Control có khả năng thay đổi màu sắc.

﻿mercedes-amg-gt-4-door-2302.jpg
mercedes-amg-gt-4-door-5362.jpg

Mercedes-AMG cho biết giá bán của mẫu xe mới sẽ được định vị tương đương các phiên bản tiền nhiệm. Dẫu vậy, mức giá chính thức hiện vẫn chưa được công bố.

mercedes-amg-gt-4-door-9214.jpg
Trường Vũ
#Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe #Mercedes-AMG #coupe #xe điện #xe hiệu suất cao #Porsche Taycan

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe