Mua bảo hiểm xe máy ở đâu đúng giá, đúng quy định?

Với hàng chục triệu xe máy lưu hành, nhu cầu mua bảo hiểm bắt buộc TNDS rất lớn. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn lúng túng giữa vô số kênh bán bảo hiểm, lo ngại mua phải sản phẩm không hợp lệ hoặc bị thu phí sai quy định.

Phí bảo hiểm xe máy bắt buộc theo quy định là bao nhiêu?

Theo Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc cho xe máy được Bộ Tài chính quy định thống nhất trên toàn quốc, gồm hai mức: xe gắn máy dưới 50cc và xe máy điện là 60.500 đồng/năm (chưa gồm VAT), xe mô tô trên 50cc là 66.000 đồng/năm (đã bao gồm VAT).

Đây là mức phí do Nhà nước quy định, không phải do từng đơn vị bán bảo hiểm tự đặt ra.

Trên thực tế, nhiều người dân phản ánh tình trạng một số điểm bán lẻ tại vỉa hè, cây xăng gộp thêm phí dịch vụ hoặc bán kèm bảo hiểm tự nguyện mà không giải thích rõ. Điều này khiến người mua nhầm lẫn giữa bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện, hoặc trả phí cao hơn mức quy định mà không biết.

Mua bảo hiểm xe máy ở đâu?

Hiện nay, chủ xe có thể mua bảo hiểm TNDS bắt buộc qua nhiều kênh khác nhau.

Kênh truyền thống

Cách phổ biến nhất là mua trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các doanh nghiệp bảo hiểm như Bảo Việt, PVI, PTI, MIC, BIC. Ngoài ra, người dân cũng có thể mua tại các đại lý phân phối được ủy quyền, một số ngân hàng hoặc cây xăng có liên kết với hãng bảo hiểm.

Ưu điểm của kênh này là người mua được tư vấn trực tiếp và nhận giấy chứng nhận bản cứng ngay. Tuy nhiên, nhược điểm là phụ thuộc vào giờ làm việc, vị trí địa lý, và đôi khi phải chờ đợi nếu điểm bán đông khách.

Kênh online

Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm được phát hành dưới dạng bản cứng hoặc bản điện tử, và bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Quy định này đã mở đường cho hình thức mua bảo hiểm trực tuyến phát triển mạnh trong những năm gần đây.

Người dân có thể mua bảo hiểm xe máy qua website chính thức của các hãng bảo hiểm, hoặc thông qua các nền tảng trung gian được cấp phép như ví điện tử, ứng dụng ngân hàng. Quy trình thường chỉ mất vài phút: điền thông tin xe, chọn nhà bảo hiểm, thanh toán và nhận giấy chứng nhận điện tử ngay trên điện thoại.

Làm sao nhận biết kênh bán bảo hiểm hợp lệ?

Theo khuyến nghị từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), người dân cần lưu ý một số tiêu chí khi chọn nơi mua bảo hiểm xe máy.

Thứ nhất, kiểm tra đơn vị phát hành giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận bảo hiểm phải do doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính cấp phép phát hành, không phải do bên trung gian tự in. Trên giấy chứng nhận phải ghi rõ tên, địa chỉ, hotline của doanh nghiệp bảo hiểm cùng mã số, mã vạch truy xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

Thứ hai, đối chiếu mức phí. Nếu một điểm bán thu phí bảo hiểm TNDS bắt buộc cao hơn đáng kể so với mức quy định (66.000 đồng/năm cho xe trên 50cc đã gồm VAT), người mua cần yêu cầu giải thích rõ khoản chênh lệch có phải là phí bảo hiểm tự nguyện bán kèm hay không.

Thứ ba, ưu tiên kênh có khả năng tra cứu và lưu trữ. Các nền tảng online được cấp phép thường cho phép người dùng tra cứu lại hợp đồng bất kỳ lúc nào, nhắc nhở tái tục trước khi hết hạn, và hỗ trợ quy trình bồi thường khi cần.

Xu hướng mua bảo hiểm xe máy online đang tăng mạnh

Theo thống kê từ các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ lệ người dân mua bảo hiểm xe máy qua kênh online đã tăng đáng kể kể từ khi Nghị định 03/2021/NĐ-CP chính thức công nhận giấy chứng nhận điện tử. Riêng trên nền tảng ứng dụng MoMo, hơn 2,3 triệu hợp đồng bảo hiểm đã được phân phối, với quy trình mua chỉ khoảng 1 phút và giấy chứng nhận được lưu trực tiếp trên ứng dụng.

Hình thức này đặc biệt phù hợp với người trẻ và cư dân đô thị vốn quen với thanh toán điện tử. Thay vì phải tìm kiếm điểm bán, xếp hàng chờ đợi, người dùng có thể hoàn tất mọi thủ tục ngay trên điện thoại và xuất trình giấy chứng nhận điện tử khi cảnh sát giao thông yêu cầu.

Không có bảo hiểm xe máy bị phạt bao nhiêu?

Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có hoặc không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS còn hiệu lực sẽ bị phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng. Mức phạt này đã tăng so với quy định cũ, cho thấy xu hướng siết chặt quản lý của cơ quan chức năng.

Với mức phí bảo hiểm chỉ khoảng 60.500 đến 66.000 đồng/năm nhưng mức phạt lên đến 300.000 đồng cho mỗi lần vi phạm, việc chủ động trang bị bảo hiểm bắt buộc vừa là trách nhiệm pháp lý, vừa là lựa chọn kinh tế hợp lý cho mọi chủ xe.

