Khung gầm lột xác, 'bộ não' quản lý nhiệt mới: Lý do VF 8 thế hệ mới khiến giới chuyên gia thích thú

Từ hệ thống treo thích ứng FSD, công nghệ quản lý nhiệt tới những cải tiến lớn trong khoang cabin, VF 8 thế hệ mới đang được nhiều chuyên gia đánh giá là mẫu xe “all-new đúng nghĩa”, hứa hẹn làm mưa làm gió trên thị trường.

Loạt thay đổi “từ gốc” trên VF 8 thế hệ mới

Một trong những điểm được giới chuyên gia đánh giá cao nhất trên VF 8 thế hệ mới là sự thay đổi ở nền tảng vận hành. Theo anh Trịnh Lê Hùng (Autodaily), mẫu VF 8 mới không đơn thuần là bản nâng cấp trang bị mà đã đem đến những thay đổi mang tính cốt lõi để tối ưu hiệu suất và tính thực dụng.

“Khung gầm nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, nay được tích hợp thêm công nghệ treo thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers). Công nghệ giảm chấn biến thiên theo tần số này hứa hẹn sẽ triệt tiêu hiệu quả các dao động, mang lại độ êm ái như các dòng xe sang”, anh Hùng phân tích.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho biết bản thân đã có trải nghiệm thực tế với hệ thống FSD và đánh giá rất cao công nghệ này. “Tôi đang sử dụng loại treo thích ứng này và thấy rất thích bởi sự êm ái và bền bỉ”, anh Thắng chia sẻ.

Bên cạnh trải nghiệm êm ái nhờ khung gầm cải tiến, VF 8 thế hệ mới còn được tối ưu sức mạnh về hiệu suất và khả năng quản lý năng lượng - yếu tố được anh Hùng mô tả là xuất sắc.

“Nhờ hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu và phát triển, hiệu suất pin, động cơ và hệ thống điều hòa của VF 8 mới hứa hẹn được cải thiện rõ rệt”, anh phân tích. Vị chuyên gia nói thêm rằng cơ chế này đã mang đến kết quả tầm hoạt động ấn tượng lên tới 500 km.

Đồng thời, anh đánh giá động cơ công suất 170 kW và mô-men xoắn 330 Nm là “quá thoải mái cho cả đô thị lẫn cao tốc”.

Nhiều trang bị đắt giá nhưng chi phí lăn bánh chỉ ngang xe hạng C

Bên cạnh khả năng vận hành, khoang cabin và công nghệ trên VF 8 thế hệ mới cũng là điểm tạo ấn tượng mạnh với giới đánh giá xe. Với anh Trịnh Lê Hùng, khoang cabin của VF 8 thế hệ mới tạo ra thay đổi mang tính cách mạng về công thái học.

“Việc chuyển đổi sang cần số gạt sau vô lăng góp phần giải phóng không gian, cho thao tác sang số nhanh. Kết hợp với màn hình thông tin sau vô lăng mang lại cảm giác lái hiện đại”, anh nhận xét.

Đáng chú ý, công nghệ trợ lái tiếp tục là điểm nhấn trên VF 8 thế hệ mới. Mẫu D-SUV này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao (ADAS) với các tính năng ưu việt như hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ sắc nét. Chuyên gia Phạm Thành Lê (Otofun) khẳng định hệ thống ADAS toàn diện trên VF 8 là “của hiếm” trong phân khúc.

Cũng theo chuyên gia này, dù đem đến hàng loạt trang bị đáng giá nhưng VinFast vẫn duy trì mức giá rất “phải chăng” cho VF 8 thế hệ mới với loạt ưu đãi trong giai đoạn mở cọc sớm. Đây sẽ là lợi thế rất lớn của mẫu SUV điện trong phân khúc xe hạng D.

Cụ thể, từ mức giá niêm yết 999 triệu đồng, khách hàng tiên phong được tặng thêm 51 triệu đồng trong “8 ngày vàng” từ 27/5 – 3/6/2026. Ưu đãi được cộng dồn với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” (hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe). Xe điện cũng đang được miễn lệ phí trước bạ tới tháng 2/2027 nên chủ xe chỉ cần bỏ ra từ 850 triệu đồng để lăn bánh VF 8 mới (mức giá khi đăng ký tại khu vực II).

Nếu chọn phương án trả góp, người mua có thể nhận xe ngay chỉ từ 0 đồng trả trước với lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%).

Nhìn tổng thể thị trường, anh Đình Nam cho rằng mức giá thực tế của VF 8 mới sẽ làm khó nhiều mẫu xe xăng truyền thống.

“VF 8 là xe hạng D nhưng giá sau hỗ trợ chỉ ngang xe hạng C. Điều này sẽ khiến một số mẫu xe hạng dưới cũng phải lo lắng”, anh Nam đánh giá.

Những nhận định tích cực từ giới chuyên môn cũng là lý do đông đảo người dùng đã chia sẻ ý định “săn” cọc sớm từ ngày 27/5, khi VinFast chính thức mở bán VF 8 thế hệ mới thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ tới tay khách hàng từ cuối tháng 7/2026.