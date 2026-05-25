Mazda CX-5 có phiên bản hybrid mới

TPO - Dù có cấu hình giống bản ở châu Âu, phiên bản Mazda CX-5 hybrid vừa ra mắt ở Nhật Bản được tinh chỉnh hệ truyền động, qua đó tạo sự khác biệt về công suất và hiệu quả nhiên liệu.

Mazda đã chính thức mở bán thế hệ thứ ba của mẫu CX-5 tại thị trường nội địa Nhật Bản, sau khi mẫu xe này lần lượt ra mắt tại châu Âu vào cuối năm 2025 và Mỹ đầu năm 2026.

Điểm đáng chú ý trên CX-5 thế hệ mới là Mazda áp dụng các cấu hình hệ truyền động khác nhau tùy từng thị trường. Tại Bắc Mỹ, xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L truyền thống không điện hóa. Trong khi đó, phiên bản châu Âu được trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid).

Ở Nhật Bản, Mazda CX-5 vẫn dùng động cơ 2.5L hybrid nhẹ như ở châu Âu nhưng được tinh chỉnh mạnh hơn đáng kể.

Theo thông số công bố, động cơ xăng cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 234 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 6,4 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm.

So với bản hybrid tại châu Âu chỉ đạt 139 mã lực, cấu hình dành cho thị trường Nhật mạnh hơn đáng kể dù vẫn sử dụng cùng nền tảng động lực.

Tuy nhiên, phiên bản hybrid tại Nhật vẫn chưa vượt qua biến thể động cơ thuần xăng đang bán tại Bắc Mỹ. Cụ thể, mẫu CX-5 dùng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên tại Mỹ hiện cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm..

Tương tự các thị trường khác, Mazda CX-5 tại Nhật sử dụng hộp số tự động 6 cấp và có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh AWD.

Hiện tại, các phiên bản hybrid trên CX-5 Nhật Bản chỉ là mild-hybrid thay vì hybrid toàn phần. Dẫu vậy, cấu hình này vẫn giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu đồng thời duy trì giá bán cạnh tranh cho xe, yếu tố vốn làm nên thành công của dòng CX-5.

Trong tương lai, Mazda sẽ giới thiệu hệ thống hybrid toàn phần do hãng tự phát triển, dự kiến trang bị trên CX-5 thế hệ mới vào năm 2027.

Nền tảng của hệ thống này là công nghệ động cơ SkyActiv-Z mới, hứa hẹn cải thiện hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho các dòng xe điện hóa thế hệ tiếp theo của Mazda.

Tại Việt Nam, mẫu Mazda CX-5 hiện đang bán bản cũ. Phiên bản thế hệ mới từng được đưa về trưng bày và dự kiến sẽ mở bán vào cuối năm nay. Hiện chưa có thông tin về giá bán nhưng con số dự kiến sẽ tăng so với mức 699-979 triệu đồng của đời cũ.

Tham khảo tại thị trường Mỹ, Mazda CX-5 đời mới có giá khởi điểm từ 29.990 USD (khoảng 790 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng).

