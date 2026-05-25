Clip: Bán tải tạt đầu ép xe máy điện đi lên vỉa hè

TPO - Camera hành trình của một ô tô ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi tài xế xe bán tải vượt ẩu, tạt đầu xe máy điện khiến em nhỏ điều khiển phương tiện phải đi lên vỉa hè để tránh va chạm.

Theo hình ảnh từ clip, chiếc bán tải ban đầu di chuyển phía sau xe máy điện và có ý định vượt lên. Tài xế sau đó lấn sang làn ngược chiều, tăng tốc để vượt trước khi bật xi-nhan chuyển trở lại làn đường cũ.

Tuy nhiên, quá trình đánh lái chuyển làn của xe này diễn ra quá gấp khiến đầu xe bán tải cắt sát ngay trước xe máy điện phía sau. Khoảng cách giữa hai phương tiện lúc đó rất gần, buộc em nhỏ điều khiển xe máy điện phải đánh lái lên vỉa hè để tránh xảy ra va chạm.

Thông qua tình huống này, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế ô tô cần đặc biệt chú ý khi chuyển hướng hoặc chuyển làn sang phải: Người lái xe cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, bật tín hiệu chuyển hướng liên tục và bảo đảm khoảng cách an toàn với phương tiện phía sau trước khi thực hiện thao tác.

Theo Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô sơ không có đèn báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ.

Tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng.

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, không giảm tốc độ hoặc không bật tín hiệu báo rẽ đúng quy định có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.