Clip: Xe đầu kéo làm rơi tôn tràn xuống đường vành đai trên cao

TPO - Tình huống tôn rơi từ xe đầu kéo xuống mặt đường vành đai trên cao rất nguy hiểm nhưng may mắn không rơi xuống đường phía dưới, trong khi ô tô phía sau đã kịp thời đánh lái để tránh va chạm.

Vụ việc xảy ra vào sáng 23/5 trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, hướng Pháp Vân đi Mai Dịch, Hà Nội.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, một xe đầu kéo chở các tấm tôn khi đang di chuyển bất ngờ làm rơi hàng xuống mặt đường. Tài xế ô tô gắn camera đi phía sau quan sát thấy đã kịp thời đánh lái sang trái để tránh va chạm.

Sự việc xảy ra trên đoạn đường vành đai trên cao nhưng may mắn các tấm tôn không rơi xuống tuyến đường phía dưới, nơi vốn có nhiều phương tiện lưu thông ngoài ô tô như xe máy, xe đạp và cả người đi bộ.

Tình huống trên là lời cảnh báo đối với các tài xế khi lưu thông gần xe tải hoặc xe chở vật liệu cồng kềnh. Việc giữ khoảng cách an toàn, không bám quá sát xe phía trước sẽ giúp người điều khiển có thêm thời gian phản ứng trong trường hợp hàng hóa bất ngờ rơi xuống đường.

Trong khi đó, đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, việc kiểm tra và chằng buộc kỹ càng trước khi lưu thông là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện xung quanh.

Theo Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, hành vi để vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông có thể bị xử phạt từ 2-4 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe phải thực hiện các biện pháp thu dọn vật liệu rơi vãi, khắc phục tình trạng ô nhiễm.