Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xe
Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Tư vấn

Clip: Xe đầu kéo làm rơi tôn tràn xuống đường vành đai trên cao

TPO - Tình huống tôn rơi từ xe đầu kéo xuống mặt đường vành đai trên cao rất nguy hiểm nhưng may mắn không rơi xuống đường phía dưới, trong khi ô tô phía sau đã kịp thời đánh lái để tránh va chạm.

Lê Tuấn

Vụ việc xảy ra vào sáng 23/5 trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, hướng Pháp Vân đi Mai Dịch, Hà Nội.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, một xe đầu kéo chở các tấm tôn khi đang di chuyển bất ngờ làm rơi hàng xuống mặt đường. Tài xế ô tô gắn camera đi phía sau quan sát thấy đã kịp thời đánh lái sang trái để tránh va chạm.

Sự việc xảy ra trên đoạn đường vành đai trên cao nhưng may mắn các tấm tôn không rơi xuống tuyến đường phía dưới, nơi vốn có nhiều phương tiện lưu thông ngoài ô tô như xe máy, xe đạp và cả người đi bộ.

Tình huống trên là lời cảnh báo đối với các tài xế khi lưu thông gần xe tải hoặc xe chở vật liệu cồng kềnh. Việc giữ khoảng cách an toàn, không bám quá sát xe phía trước sẽ giúp người điều khiển có thêm thời gian phản ứng trong trường hợp hàng hóa bất ngờ rơi xuống đường.

Trong khi đó, đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, việc kiểm tra và chằng buộc kỹ càng trước khi lưu thông là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện xung quanh.

Theo Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, hành vi để vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông có thể bị xử phạt từ 2-4 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe phải thực hiện các biện pháp thu dọn vật liệu rơi vãi, khắc phục tình trạng ô nhiễm.

#giao thông #Vành đai 3 #tôn #tai nạn #xe đầu kéo #đường trên cao

Xem nhiều