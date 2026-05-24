VinFast VF 8 bản mới khác biệt gì so với đời trước?

TPO - So với bản tiền nhiệm, VinFast VF 8 mới được nâng cấp đồng loạt từ thiết kế, công nghệ đến nền tảng vận hành theo hướng thực dụng. Đáng chú ý, giá bán cũng thấp hơn đời trước.

Là phiên bản thế hệ hoàn toàn mới, VinFast VF 8 sở hữu nhiều nâng cấp về mặt cơ khí. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến nền tảng khung gầm mới cùng hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD.

Theo giới chuyên gia, nền tảng mới giúp giảm đáng kể trọng lượng của xe, xuống còn khoảng 1.870 kg so với 2.328 kg của bản tiêu chuẩn cũ. Mẫu SUV điện này cũng sử dụng kiến trúc điều khiển bằng phần mềm SDV, đi kèm máy tính trung tâm CVC và hệ thống quản lý nhiệt ITM do VinFast tự phát triển.

Những nâng cấp này góp phần tối ưu hiệu suất cho xe và pin. Nhờ đó, mẫu VF 8 mới đạt tầm vận hành 500 km/lần sạc (chuẩn NEDC) dù bộ pin tiêu chuẩn có dung lượng nhỏ hơn trước, ở mức 60,13 kWh. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% pin trong chưa tới 30 phút.

So với đời trước từng có nhiều phiên bản cấu hình, VF 8 mới được rút gọn còn một phiên bản. Xe sử dụng một mô-tơ điện công suất khoảng 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ thông số này nằm ở khoảng giữa của bản VF 8 Eco và Plus (AWD) cũ.

Về kích thước, VF 8 mới có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.872 x 1.670mm, với chiều dài cơ sở 2.840mm. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 49mm, hẹp hơn 62mm, và cao hơn 3mm. Chiều dài cơ sở ngắn hơn 110mm.

VF 8 mới tiếp tục duy trì cấu hình 5 chỗ ngồi nên không gian cabin bên trong vẫn khá rộng rãi. Nội thất được làm mới theo hướng thực dụng với cần số trên vô-lăng dễ thao tác hơn.

Sau vô-lăng giờ được bổ sung màn hình hiển thị thông tin lái, thay vì chỉ phụ thuộc vào màn hình trung tâm và HUD như trước. Các trang bị nổi bật gồm: ghế lái chỉnh điện 6 hướng, có nhớ ghế, ghế phụ 4 hướng, hàng ghế sau chỉnh độ ngả 2 cấp, hệ thống điều hoà lọc bụi mịn, sạc không dây, dàn âm thanh 8 loa, cốp tiêu chuẩn 600 lít.

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) tích hợp nhiều tính năng như: hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ.

Về thiết kế, VF 8 mới có ngoại hình mềm mại và tinh gọn hơn, khác với kiểu thể thao, hầm hố mang phong cách xe châu Âu của đời trước. Điểm nhấn đầu xe vẫn là dải định vị LED chữ V mở rộng sang hai bên.

Mặt ca-lăng tạo hình kiểu tràn viền, nối liền đèn pha dạng thấu kính LED. Cụm đèn hậu cũng được bao trong dải viền đen tạo sự đồng bộ với mặt trước.

Nhìn từ bề ngang, VF 8 mới cho cảm giác lai giữa cấu hình SUV và MPV. Xe sử dụng mâm 19 inch và có khoảng sáng gầm 170 mm.

Điểm nhấn cuối cùng ở bản mới là giá bán. Cụ thể, VinFast VF 8 mới chỉ có một phiên bản với mức giá công bố là 999 triệu đồng, thấp hơn so với mức khởi điểm 1,019 tỷ đồng của bản cũ.

Theo đó, giá của VF 8 mới thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc SUV hạng D. Ở nhóm này, hầu hết các mẫu xe xăng đều có giá từ 1 tỷ đồng trở lên, như Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ), Ford Everest (từ 1,129 tỷ), Kia Sorento (từ 1,149 tỷ) hay Toyota Fortuner (từ 1,055 tỷ).

Theo VinFast, khách đặt cọc VinFast VF 8 mới giai đoạn đầu (27/5-3/6) sẽ được giảm trực tiếp 51 triệu đồng vào giá bán, đi kèm các ưu đãi theo chương trình sẵn có như hỗ trợ 10% giá xe, miễn phí sạc đến hết tháng 2/2029.

Sau khi trừ hết các ưu đãi, giá thực tế của VF 8 mới có thể được đưa xuống mức dưới 850 triệu đồng. Lô xe đầu tiên dự kiến được bàn giao vào cuối tháng 7.