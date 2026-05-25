Mở đường tiếp cận tháp cổ bí ẩn trên tảng đá cao hơn 700m ít ai đặt chân tới

Trương Định

TPO - Nằm trên một tảng đá to, cao sừng sững, tháp Hòn Chuông ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai một công trình còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải.

Ngày 25/5, ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị trúng thầu đang hoàn thiện phương án thiết kế để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai dự án đường kết nối di tích tháp Hòn Chuông.

Theo ông Hiếu, một vấn đề vướng hiện nay đó là quá trình khảo sát thực tế cho thấy kinh phí thực hiện dự án có thể tăng đáng kể so với chủ trương đầu tư được phê duyệt trước đó. Do vậy, địa phương đang giao đơn vị tư vấn đánh giá, báo cáo cụ thể để mời các sở, ngành liên quan rà soát lại trước khi báo cáo UBND tỉnh.

Tháp Hòn Chuông nằm trên một tảng đá, với độ cao hơn 700m so với mặt nước biển.
﻿Ảnh: Bảo tàng Gia Lai

Năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối di tích tháp Hòn Chuông với tổng vốn 125 tỷ đồng. Dự án do UBND xã Đề Gi làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Theo chủ trương đầu tư, tuyến đường có chiều dài hơn 6km, mặt đường rộng 6,5m, kết cấu bê tông xi măng, bảo đảm cho ô tô lưu thông ổn định trong điều kiện địa hình đồi núi.

Tháp Hòn Chuông nằm trong quần thể Khu căn cứ di tích quốc gia núi Bà. Theo người dân địa phương, tên gọi Hòn Chuông bắt nguồn từ hình dáng khối đá lớn nhô lên trên đỉnh núi, nhìn từ xa giống chiếc chuông úp xuống. Tháp có chiều cao khoảng 7m, mỗi cạnh dài 8,5m, thân tháp hình vuông, vươn thẳng và thu dần lên đỉnh.

Nằm ở vị trí cao hơn 700m so với mực nước biển, hiện nay, không có dấu hiệu về đường dẫn lên tháp này. Để lên được tháp Hòn Chuông chủ yếu phải đi theo đường mòn, leo bộ xuyên rừng và vượt các đoạn đồi dốc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Chính bởi sự hiểm trở nên cũng ít người đặt chân lên tới tháp.

Đến nay, ngôi tháp vẫn là một bí ẩn với giới nghiên cứu. Ảnh: Bảo tàng Gia Lai.

Việc xác định công năng của tháp Hòn Chuông đến nay cũng là một bí ẩn. Một số giả thuyết cho rằng đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đài quan sát quân sự hoặc ngọn hải đăng cổ dùng để đánh dấu cửa biển cho tàu thuyền.

Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, dưới nền đất tháp Hòn Chuông, vị trí xung quanh dưới chân của tảng đá, có rất nhiều mảnh gạch Chămpa, các mảnh ngói mũi lá, ngói hình sừng bò.

Dựa trên các hiện vật được tìm thấy, nhiều nhà nghiên cứu nhận định niên đại của tháp có thể vào khoảng thế kỷ XI-XIII.

#Tháp Hòn Chuông #Gia Lai #di tích cổ #làm đường đến tháp cổ #bí ẩn lịch sử #núi Bà #Đề Gi

