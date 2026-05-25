Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải huy động được 670 triệu đồng tri ân người khó khăn, cựu chiến binh

TPO - Sau những màn tranh tài trên sân golf, cộng đồng golfer cùng các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp, đấu giá vật phẩm để gây quỹ khoảng 270 triệu đồng, tiếp nối hành trình lan tỏa trách nhiệm xã hội của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026.

Hàng trăm triệu đồng được trao và nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa

Sau một ngày tranh tài sôi nổi tại sân Long Thành Golf Club, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026 khép lại bằng đêm gala giàu cảm xúc với lễ trao giải, đấu giá vật phẩm quý gây quỹ thiện nguyện và nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa.

Tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động thiện nguyện của giải ước đạt 270 triệu đồng, gồm số tiền thu được từ đấu giá và sự đóng góp của các golfer vào quỹ của giải. Trong đó, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm ủng hộ 100 triệu đồng.

Sự kiện diễn ra tối 24/5, với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, nhà tài trợ, golfer tham dự giải và các đơn vị đồng hành trong chương trình xây, sửa nhà cho người có công, gia đình chính sách và người nghèo.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải ra đời năm 2025, là hoạt động xã hội từ thiện nhằm tri ân người có công, gia đình chính sách và hỗ trợ người nghèo.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải - phát biểu bế mạc. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại mùa giải năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, ban tổ chức đã dành tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà cho người có công, gia đình chính sách và người nghèo ở tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh, với tổng số tiền 300 triệu đồng và tặng quà trị giá 100 triệu đồng cho các cựu cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Tiếp nối hoạt động ý nghĩa đó, tại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026, ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã dành 400 triệu đồng để xây, sửa nhà cho cựu chiến binh và gia đình chính sách, hộ nghèo ở các địa phương trên địa bàn TP Đồng Nai là các phường Phước Tân, Tam Phước và xã Sông Ray.

Trong đó, công ty TNHH Một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông qua chương trình xã hội từ thiện của báo Tiền Phong trao tặng 200 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ nghèo phường Phước Tân.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng ông Đào Quốc Hưng - Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam phường Phước Tân. Ảnh: Dương Triều.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng ông Đỗ Đông Nguyên - thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) trao bảng tượng trưng cho UBMTTQ Việt Nam xã Sông Ray. Ảnh: Dương Triều.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng thông qua chương trình trao tặng 100 triệu đồng xây nhà cho một gia đình là bộ đội xuất ngũ và là dân tộc Châuro ở xã Sông Ray.

Với mong muốn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, ban tổ chức giải trao tặng 100 triệu đồng để tu sửa, xây dựng nhà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tam Phước.

Việc ban tổ chức cùng các nhà tài trợ dành hàng trăm triệu đồng để tri ân người có công, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo đã giúp Tiền Phong golf Championship - Non sông một dải vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu thông thường, trở thành biểu tượng đẹp về sự sẻ chia và lòng biết ơn trong xã hội.

Từ một hoạt động thể thao, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và những người tham gia giải đấu cùng chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy ý thức trách nhiệm xã hội và tạo nên những tác động tích cực.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban biên tập, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó Trưởng ban thường trực Giải trao bảng tượng trưng cho Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước. Ảnh: Dương Triều.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải vì thế không chỉ mang tinh thần thể thao cao đẹp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, sự tri ân và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của một giải đấu giàu trách nhiệm xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về tình người, về nghĩa đồng bào.

Sôi động phiên đấu giá gây quỹ



Tiếp nối những hoạt động an sinh được triển khai trong giải đấu, đêm gala tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua phiên đấu giá vật phẩm gây quỹ thiện nguyện, với sự hưởng ứng tích cực của các golfer và khách mời.

Mở đầu phiên đấu giá là tác phẩm Hồ Gươm - bức tranh kích thước 53x63 cm được chế tác bằng đồng mạ vàng 24K, do Phạm Hoàng Điệp sáng tác riêng dành tặng ban tổ chức giải. Với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng nghề thủ công mỹ nghệ, nghệ nhân Phạm Hoàng Điệp được xem là một trong những người đặt nền móng cho dòng tranh mạ vàng tại Việt Nam và được vinh danh danh hiệu Nghệ nhân Quốc gia.

Bức tranh Hồ Gươm được chế tác bằng đồng mạ vàng 24K là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Ảnh: Dương Triều.

Ngay từ vật phẩm đấu giá đầu tiên, không khí hội trường đã sôi động với nhiều lượt trả giá liên tiếp. Sau nhiều vòng "ra giá", ông Trần Văn Chín - Chủ tịch Công ty Công nghệ Arobid - trở thành chủ nhân của tác phẩm với mức giá 50 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, các golfer tham dự chương trình tiếp tục chung tay đóng góp thêm 50 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện của giải đấu, nối dài những hoạt động hướng tới cộng đồng mà Tiền Phong Golf Championship kiên trì theo đuổi.

Ông Trần Văn Chín - Chủ tịch Công ty Công nghệ Arobid - trở thành chủ nhân của bức tranh với mức giá 50 triệu đồng. Ảnh: Dương Triều.

Vật phẩm đấu giá thứ hai là bình rượu sâm Ngọc Linh nguyên củ 10 năm tuổi. Bình rượu có dung tích 1,5 lít, được ngâm từ tháng 11/2021 với củ sâm nặng 75 gram do Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông trao tặng. Đây được coi là sản phẩm độc bản khi ngâm rượu củ sâm còn nguyên vẹn, giữ nguyên hình dáng tự nhiên trong bình thủy tinh.

Với mức khởi điểm 30 triệu đồng, sau màn trả giá hào hứng, một golfer đến từ Vĩnh Long đã đấu giá thành công bình rượu mơ với mức giá 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, các golfer tham dự tiếp tục đóng góp thêm 10 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện của giải.

Trước đó, Báo Tiền Phong cũng tiếp nhận 400 triệu đồng tài trợ từ các đối tác đồng hành. Con số này không chỉ thể hiện sức hút của sự kiện mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia vì cộng đồng - giá trị mà Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải hướng tới trong hành trình xây dựng một giải đấu giàu ý nghĩa bên cạnh yếu tố thể thao.

