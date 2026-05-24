Bế mạc và trao giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026: Ngày hội của golf và lòng nhân ái

Ban tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026 trao tặng 100 triệu đồng để tu sửa, xây dựng nhà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tam Phước.
Nhà báo Lý Thành Tâm – Ủy viên Ban biên tập, Trưởng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó trưởng ban thường trực Giải trao bảng tượng trưng cho Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước.
Tại chương trình, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thông qua Chương trình xã hội từ thiện của Báo Tiền Phong trao tặng 100 triệu đồng xây nhà cho một gia đình là bộ đội xuất ngũ và là dân tộc Châuro ở xã Sông Ray.
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong cùng ông Đỗ Đông Nguyên - thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) trao bảng tượng trưng cho UBMTTQ Việt Nam xã Sông Ray.
Đồng thời, Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong trao thư cảm ơn của Ban biên tập Báo Tiền Phong cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong cùng ông Đào Quốc Hưng - Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam phường Phước Tân.
Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng trao thư cảm ơn Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott).
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026, đại diện ban tổ chức trao quà cho các đơn vị tài trợ.
Phát biểu bế mạc Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ hai năm 2026, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, sau nửa ngày tranh tài sôi nổi và đầy cảm xúc, giải đấu đã chính thức khép lại.
Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, nhiều giải thưởng danh giá sẽ được trao cho các golfer xuất sắc nhất, tuy nhiên với Ban tổ chức, “sự hiện diện của quý vị đại biểu và sự đồng hành của hơn 250 golfer chính là món quà tinh thần lớn nhất, là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa sâu sắc của giải golf lần thứ hai được báo Tiền Phong và các đối tác tổ chức”.
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ hai năm 2026 diễn ra trong những ngày tháng 5 lịch sử, thời điểm cả nước hướng tới dấu mốc 51 năm ngày Bắc - Nam sum họp một nhà.
Ông cho rằng, dù đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ mùa Xuân đại thắng năm 1975, ký ức về một thời hào hùng vẫn luôn sống động trong trái tim người Việt. Để có được hòa bình, độc lập hôm nay là biết bao xương máu, hy sinh của nhiều thế hệ cha anh, trong đó có những cựu chiến binh anh dũng, kiên cường.
Đặc biệt, năm nay giải đấu được tổ chức tại Đồng Nai - địa phương vừa đón nhận vinh dự lớn khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
“Với ý nghĩa thiêng liêng đó, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải vượt trên khuôn khổ một hoạt động thể thao, mà là dịp để báo Tiền Phong, cộng đồng doanh nhân, các câu lạc bộ golf và đông đảo golfer cùng hướng về các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - những người góp phần không nhỏ để mang lại hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước”, Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu.
Đánh giá về công tác tổ chức, Trưởng Ban tổ chức cho biết Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ hai năm 2026 đã diễn ra trọn vẹn, an toàn và đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra từ đầu.
Thay mặt Ban tổ chức, Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ sự cảm ơn tới Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tại TPHCM và TP Đồng Nai đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để giải đấu diễn ra thành công.
* Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương:
Ông Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực phía Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Nhà báo Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà báo Lê Nam Tư – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại phía Nam
Bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
Bà Hoàng Thị Hải Châu – Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
Nhà báo Tô Đình Tuân – Tổng Biên tập Báo Người Lao Động
Nhà báo Lê Thế Chữ – Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ
Nhà báo Lâm Quang Hiếu – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Zing News
Nhà báo Trần Hoàng – Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Nhà báo Đào Trọng Nhân – Trưởng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại miền Nam
Ông Lê Ngọc Trà – Tổng Thư ký Hội Golf TP.HCM
Bà Trần Thị Kim Anh – Giám đốc Ban Truyền thông Đối ngoại KN Holdings
* Ban tổ chức:
Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức
Nhà báo Trần Thị Thu Hà – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức
Nhà báo Lý Thành Tâm – Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức
* Đơn vị phối hợp:
Bà Đặng Ngọc Thảo Vy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST
* Đơn vị thực hiện:
Ông Nguyễn Văn Thống – Tổng Quản lý sân Long Thành Golf Club
Ông Trịnh Văn Thành – Chủ tịch Công ty Golf Pro
* Lãnh đạo địa phương tại Đồng Nai:
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Ray
Ông Bùi Xuân Đông – Phó Chủ tịch UBND xã Sông Ray
Ông Trương Văn Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Tân
Ông Nguyễn Ngọc Đính – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước
* Hoa hậu, Đại sứ chương trình:
Hà Trúc Linh – Hoa hậu Việt Nam 2024
Bùi Thùy Nhiên – Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024
Trần Huyền Cơ – Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024
Trần Nguyễn Phương Thy – Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2022
Trần Nhật Lệ – Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2022
Tiếp nối thành công từ mùa giải đầu tiên được tổ chức vào tháng 4/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giải đấu năm nay tiếp tục được Báo Tiền Phong tổ chức với mong muốn lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua hoạt động thể thao đỉnh cao. Giải đấu không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng golfer cả nước mà còn hướng đến mục tiêu gây quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Diễn ra trong không khí Đồng Nai chào mừng dấu mốc phát triển mới, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026 quy tụ hơn 250 golfer tham dự, tranh tài ở nhiều bảng đấu hấp dẫn. Những cú phát bóng chính xác, các màn bứt phá kịch tính trên fairway và green đã tạo nên một ngày hội golf giàu tính chuyên môn và tinh thần giao lưu đoàn kết.
Trong đêm Gala tổng kết, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các golfer xuất sắc nhất ở từng bảng đấu, đồng thời vinh danh chủ nhân danh hiệu Best Gross - phần thưởng danh giá dành cho golfer có thành tích ấn tượng nhất giải.
Không khí buổi lễ càng thêm trang trọng và xúc động khi Ban tổ chức gửi lời tri ân tới các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và những cá nhân đã chung tay góp sức để giải đấu được tổ chức thành công.
Điểm nhấn đặc biệt của đêm Gala là hoạt động đấu giá các vật phẩm giá trị nhằm gây quỹ cho công tác xã hội từ thiện của giải đấu. Mỗi vật phẩm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa văn hóa và tinh thần sâu sắc.
Vật phẩm đầu tiên là bức tranh Hồ Gươm được chế tác bằng đồng mạ vàng 24K, kích thước 53 x 63 cm, do Nghệ nhân Quốc gia Phạm Hoàng Điệp sáng tác dành riêng cho Ban tổ chức giải đấu. Với hơn 20 năm gắn bó cùng nghề thủ công mỹ nghệ, nghệ nhân Phạm Hoàng Điệp được xem là người đặt nền móng cho dòng tranh mạ vàng tại Việt Nam. Tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp biểu tượng của Thủ đô Hà Nội mà còn gửi gắm thông điệp về truyền thống, lịch sử và niềm tự hào dân tộc.
Bên cạnh đó, bình rượu sâm quý từ sâm Ngọc Linh nguyên củ 10 năm tuổi cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Bình rượu dung tích 1,5 lít được ngâm từ tháng 11/2021, do Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông trao tặng. Sâm Ngọc Linh - được mệnh danh là “Quốc bảo Việt Nam” - nổi tiếng với nhiều công dụng quý cho sức khỏe như tăng cường thể lực, phục hồi sinh lực, chống lão hóa và giảm căng thẳng.
Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đang từng bước khẳng định giá trị riêng bằng việc kết nối cộng đồng golfer với các hoạt động xã hội giàu ý nghĩa. Thành công của mùa giải lần thứ hai tiếp tục cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu, nơi thể thao không chỉ hướng đến thành tích mà còn góp phần sẻ chia, kết nối và phụng sự cộng đồng.