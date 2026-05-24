Bế mạc và trao giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026: Ngày hội của golf và lòng nhân ái

report Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ hai năm 2026, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, sau nửa ngày tranh tài sôi nổi và đầy cảm xúc, giải đấu đã chính thức khép lại.

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, nhiều giải thưởng danh giá sẽ được trao cho các golfer xuất sắc nhất, tuy nhiên với Ban tổ chức, “sự hiện diện của quý vị đại biểu và sự đồng hành của hơn 250 golfer chính là món quà tinh thần lớn nhất, là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa sâu sắc của giải golf lần thứ hai được báo Tiền Phong và các đối tác tổ chức”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ hai năm 2026 diễn ra trong những ngày tháng 5 lịch sử, thời điểm cả nước hướng tới dấu mốc 51 năm ngày Bắc - Nam sum họp một nhà.

Ông cho rằng, dù đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ mùa Xuân đại thắng năm 1975, ký ức về một thời hào hùng vẫn luôn sống động trong trái tim người Việt. Để có được hòa bình, độc lập hôm nay là biết bao xương máu, hy sinh của nhiều thế hệ cha anh, trong đó có những cựu chiến binh anh dũng, kiên cường.

Đặc biệt, năm nay giải đấu được tổ chức tại Đồng Nai - địa phương vừa đón nhận vinh dự lớn khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Với ý nghĩa thiêng liêng đó, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải vượt trên khuôn khổ một hoạt động thể thao, mà là dịp để báo Tiền Phong, cộng đồng doanh nhân, các câu lạc bộ golf và đông đảo golfer cùng hướng về các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - những người góp phần không nhỏ để mang lại hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước”, Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu.

Đánh giá về công tác tổ chức, Trưởng Ban tổ chức cho biết Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ hai năm 2026 đã diễn ra trọn vẹn, an toàn và đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra từ đầu.

Thay mặt Ban tổ chức, Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ sự cảm ơn tới Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tại TPHCM và TP Đồng Nai đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để giải đấu diễn ra thành công.