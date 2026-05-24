Thể thao

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2:

Giá trị về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân sẽ mãi được gìn giữ, phát huy

Ngô Tùng
Dương Triều Dương Triều

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 - năm 2026, khẳng định với chủ đề “Non sông một dải”, giải đấu như một lời nhắc nhở: Dù thời gian có qua đi, nhưng những giá trị về lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết toàn dân sẽ mãi được gìn giữ, phát huy trong từng suy nghĩ, từng hành động của người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trưa 24/5, tại Long Thành Golf Club (thành phố Đồng Nai), Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 - năm 2026 đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 260 golfer.

Phát biểu khai mạc giải đấu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 - năm 2026, khẳng định đây là một dấu ấn mới trong chuỗi các hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 - năm 2026, phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Dương Triều

Nhà báo Phùng Công Sưởng nêu rõ: Bên cạnh Giải Vô địch Golf Quốc gia và Giải Golf Tiền Phong Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam, Ban Tổ chức kỳ vọng Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành giải đấu thường niên, góp phần thúc đẩy du lịch golf, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xanh của cả vùng Đông Nam Bộ.

“Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải không chỉ là dịp để cộng đồng golfer được giao lưu, gắn kết, lan tỏa những giá trị tích cực, mà còn để cộng đồng doanh nghiệp, các câu lạc bộ golf và các golfer chung tay hướng về những cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - những người đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, mang lại nền độc lập, tự do cho dân tộc”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức giải đấu cũng khẳng định, với chủ đề “Non sông một dải”, Tiền Phong Golf Championship như một lời nhắc nhở: Dù thời gian có qua đi, nhưng những giá trị về lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết toàn dân sẽ mãi được gìn giữ, phát huy trong từng suy nghĩ, từng hành động của người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Các golfer tranh tài tại giải. Ảnh: Dương Triều

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 - năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu phong trào giàu ý nghĩa và có sức lan tỏa mạnh mẽ của golf Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là sân chơi thể thao, giải đấu còn mang theo thông điệp kết nối cộng đồng, tri ân lịch sử và lan tỏa trách nhiệm xã hội trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời chào mừng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Giải đấu do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng Long Thành Golf Club và Golf Pro tổ chức, quy tụ 260 golfer tranh tài từ 12h ngày 24/5 tại sân Đồi và sân Hồ của Long Thành Golf Club.

Về chuyên môn, 246 golfer thành 4 bảng đấu gồm bảng A (handicap 0-15), bảng B (16-23), bảng C (24-36) và bảng Nữ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố dựa vào handicap chính thức.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 chính là cơ cấu giải thưởng có tổng giá trị lên tới khoảng 8 tỷ đồng. Hệ thống giải Hole In One (HIO) nổi bật với 4 xe ô tô, bình rượu sâm Ngọc Linh quý hiếm cùng nhiều phần quà giá trị khác đã tạo nên sức hấp dẫn lớn với cộng đồng golfer.

