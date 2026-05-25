Bộ Y tế kích hoạt giám sát dịch Ebola, tăng cường ngăn dịch xâm nhập

TPO - Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát mạnh tại một số quốc gia châu Phi, ngày 25/5 Bộ Y tế yêu cầu toàn hệ thống y tế tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng, chủ động phát hiện sớm ca nghi nhiễm để kịp thời ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố cùng các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola.

Dù nguy cơ với Việt Nam hiện được đánh giá thấp, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không chủ quan, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát và ứng phó.

Theo đó, ngành y tế các địa phương phải tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ. Các đơn vị cần phối hợp với lực lượng xuất nhập cảnh rà soát hành khách trở về từ vùng có dịch, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày và liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Khi phát hiện ca nghi mắc Ebola, cơ sở y tế phải lập tức cách li bệnh nhân, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm xác định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế khi tiếp xúc với ca nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh. Việc mai táng, hỏa táng đối với trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm phải tuân thủ đúng quy định chuyên môn.

Song song với đó, các địa phương cần tiếp tục tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng chống lây nhiễm; xây dựng sẵn các kịch bản ứng phó tại cửa khẩu và cộng đồng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, hóa chất, thiết bị và phương tiện phục vụ chống dịch.

Bộ Y tế cũng lưu ý đẩy mạnh truyền thông để người dân, đặc biệt là người đến từ khu vực có dịch, nắm được tình hình và các biện pháp phòng bệnh, tránh tâm lí hoang mang nhưng không chủ quan.

Các đội chống dịch và đội cấp cứu cơ động tại địa phương được yêu cầu rà soát, kiện toàn và duy trì chế độ thường trực sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Đối với hệ thống Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch Ebola trên thế giới, đánh giá nguy cơ và tham mưu kịp thời các biện pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời tăng cường năng lực xét nghiệm, bảo đảm an toàn sinh học trong quá trình tiếp nhận, bảo quản và xử lý mẫu bệnh phẩm Ebola.

Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận tình hình dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng. Tại Congo, ngày 5/5/2026 ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong, đến ngày 15/5 được xác định mắc Ebola. Sau đó, quốc gia này liên tiếp phát hiện thêm nhiều ca mắc và tử vong.

Tính đến ngày 22/5/2026, Congo đã ghi nhận khoảng 750 trường hợp nghi nhiễm Ebola, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia này kể từ năm 1976.

Trong khi đó, Uganda cũng ghi nhận 2 ca bệnh xâm nhập từ Congo trong các ngày 15-16/5. Hai bệnh nhân có triệu chứng liên quan chủng Bundibugyo, chưa xác định được yếu tố dịch tễ liên quan, trong đó một người đã tử vong.

Ngày 17/5, WHO tuyên bố dịch Ebola tại Congo và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế” (PHEIC). Đến ngày 22/5, cơ quan này tiếp tục duy trì cảnh báo khẩn, đồng thời đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức “rất cao” đối với các quốc gia đang có ca mắc, mức “cao” với khu vực châu Phi và “thấp” trên phạm vi toàn cầu, bao gồm Việt Nam.

