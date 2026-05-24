Gần 30 golfer nữ đội nắng tranh tài ở Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026

TPO - Sự xuất hiện của gần 30 nữ golfer là điểm nhấn trong ngày tranh tài sôi nổi ở Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 tại Long Thành Golf Club.
Gần 30 golfer nữ góp mặt trong tổng 250 golfer tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026. Đằng sau vẻ ngoài duyên dáng là sự quyết đoán trong từng pha gậy. Các cô gái nhanh chóng thu hút chú ý ở Long Thành Golf Club.
Những cú swing đầy uy lực nhưng không kém phần mềm mại của các "bóng hồng", với tinh thần không kém cạnh các đồng nghiệp nam. Tất cả tạo nên giải đấu kịch tính, ganh đua quyết liệt để cạnh tranh giải thưởng lớn.
Ngoài việc được ban tổ chức chuẩn bị ô che, một số nữ golfer chuẩn bị khẩu trang và trang phục chống tia UV để chống chọi cái nắng ở Đồng Nai.
Cuộc chiến "nóng" đúng nghĩa, dưới cái nắng gắt khoảng 33 độ C và cả sức nóng từ sự cạnh tranh của các golfer.
Tại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026, hơn 250 golfer tranh tài chia thành 4 bảng đấu gồm bảng A (handicap 0-15), bảng B (16-23), bảng C (24-36) và bảng Nữ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố dựa vào handicap chính thức.