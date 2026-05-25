Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mức xử phạt hành chính phải 'hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận'

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp về hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), chiều 25/5.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn, như: trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quy định, nguyên tắc về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực vi phạm hành chính…

255ptt.jpg
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Kết luận một số nội dung, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, cơ quan quán triệt Công điện số 36 của Thủ tướng về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Đồng thời, cần nêu cao tinh thần "một luật, một nghị định"; trình luật phải có nghị định hướng dẫn đi kèm, nhưng không phải chia tách quá nhiều nội dung để ban hành hàng loạt nghị định riêng lẻ.

"Chỉ những trường hợp thực sự đặc biệt mới xem xét tách riêng và phải có giải trình rõ ràng", Phó Thủ tướng cho hay.

Trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn, cần xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Về đề xuất mức xử phạt, Phó Thủ tướng lưu ý rà soát rất kỹ để bảo đảm phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận, khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, phải tính toán, đánh giá tác động, khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội.

"Điều quan trọng là phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận. Vì vậy, hồ sơ trình phải có thuyết minh, đánh giá đầy đủ", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Nếu đề xuất thay đổi thì phải chứng minh rõ hiệu quả sẽ tốt hơn quy định hiện hành.

Trên cơ sở hồ sơ liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các cơ quan, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Luân Dũng
#Xử phạt hành chính #Luật xử lý vi phạm #Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu #Chính sách pháp luật #Xã hội chấp nhận #Biện pháp xử phạt #Pháp luật Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe