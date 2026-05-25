Tin mới vụ giáo viên người nước ngoài tát vào mặt học sinh

Trương Định

TPO - Sau phản ánh một giáo viên dạy thêm tiếng Anh bị tố tát học sinh lớp 4 khiến nạn nhân choáng váng phải nhập viện theo dõi, chính quyền phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã làm việc với gia đình người này.

Ngày 25/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã làm việc với gia đình người đàn ông bị phản ánh có hành vi tát học sinh tại một điểm dạy thêm tiếng Anh trên đường Lý Tự Trọng.

Theo ông Hoàng, tại thời điểm kiểm tra, người thầy không có mặt ở nhà. Làm việc với cơ quan chức năng, vợ của người này thừa nhận hành vi của chồng mình.

Qua xác minh ban đầu, học sinh bị tát là em T.G.V., học lớp 4C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra điểm dạy thêm và xác định căn nhà này chưa đăng ký, xin phép hoạt động dạy thêm theo quy định.

Theo lãnh đạo phòng văn hóa - xã hội phường Quy Nhơn, qua kiểm tra, bà N.T.T.T (SN 1978) và chồng là người mang quốc tịch Ấn Độ (SN 1988, người thầy bị phản ánh) có giấy đăng ký kết hôn.

“UBND phường đã giao Phòng Văn hóa, Xã hội phối hợp công an thành lập đoàn kiểm tra để xác minh cụ thể, trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất hướng xử lý”, ông Hoàng cho biết.

Cái tát khiến mặt cháu V. sưng đỏ. Ảnh: NNCC.

Trước đó, ngày 24/5, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh phản ánh một giáo viên người nước ngoài dạy thêm tiếng Anh tại phường Quy Nhơn có hành vi hành hung học sinh.

Thông tin với báo Tiền Phong, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, phường Quy Nhơn) cho biết chiều 23/5 đã đưa con trai là cháu T.G.V. đến lớp học thêm tiếng Anh trên đường Lý Tự Trọng.

Theo chị Na, trước giờ học, cháu V. cầm một món đồ chơi và vô tình chạm vào tay giáo viên khiến người này giật mình. Sau đó, người thầy ném món đồ chơi đi. Khi cháu V. cúi xuống lấy vở chuẩn bị học thì bất ngờ bị người này quay sang tát mạnh vào mặt, khiến cháu choáng váng, ngã xuống nền nhà.

Nghe tiếng cháu V. la lớn, vợ giáo viên từ dưới nhà chạy lên, lấy đá chườm vào vùng mặt cho cháu. Sau đó người này có gọi điện cho chị Na nhưng chị đang bận nên không nghe máy, rồi nhắn tin xin lỗi, nói chồng trong lúc nóng giận đã tát cháu.

“Trong đầu tôi cũng nghĩ chỗ thân quen nên có tát cũng chỉ răn đe nhẹ, đâu ngờ sự việc đến như vậy”, chị Na nói.

Theo chị Na, sau khi về nhà, con trai có biểu hiện ù tai, buồn nôn nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để theo dõi. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an để làm rõ.

#giáo viên nước ngoài #tát học sinh #Qjuy Nhơn #dạy thêm tiếng Anh #bạo lực học đường #giáo viên giật mình

