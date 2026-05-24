Giáo dục

Xác minh bé trai 9 tuổi bị giáo viên người nước ngoài tát vào mặt

Trương Định

TPO - Ngày 24/5, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh tố một thầy giáo người nước ngoài dạy thêm Tiếng Anh hành hung học sinh.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin với PV Tiền Phong, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, phường Quy Nhơn) cho biết: Chiều 23/5 chị đưa con trai là cháu T.G.V (9 tuổi) tới điểm dạy thêm Tiếng Anh trên đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn.

Theo chị Na, trước khi bước vào giờ học, con trai chị có cầm một món đồ chơi thì chẳng may chạm trúng tay thầy giáo dạy Tiếng Anh khiến thầy giật mình. Người này sau đó ném món đồ chơi đi, khi con chị vừa cúi xuống lấy vở chuẩn bị học bài thì người thầy quay sang tát con chị, khiến cháu choáng váng, ngã xuống, sau đó người này bỏ đi.

Vết tát khiến mặt cháu V. sưng đỏ. Ảnh: NDCC

Nghe cháu V. la lớn, vợ của giáo viên từ dưới nhà đi lên, lấy đá chườm vào vùng mặt cho cháu. Sau đó, vợ thầy giáo có gọi chị Na, nhưng lúc đó chị bận không nghe máy. Người này có nhắn tin xin lỗi về việc thầy trong cơn nóng giận có tát cháu V., nhưng không có chụp hình cháu gửi qua.

“Trong đầu tôi cũng nghĩ chỗ thân quen nên có tát cũng chỉ răn đe nhẹ, đâu ngờ sự việc đến như vậy”, chị Na nói. Đồng thời cho biết, cũng có dẫn con trai xuống nhà thầy giáo để nghe lại sự việc, nhưng người vợ của thầy bảo rằng con trai chị cầm đồ chơi có điện chích thầy, rồi có thái độ với thầy.

Theo chị Na, lúc về nhà con chị nói bị ù tai, xuất hiện nôn ói. Cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai theo dõi. Sự việc cũng được chị trình báo cơ quan công an.

Liên quan sự việc này, ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, đang cho kiểm tra, xác minh thông tin.

